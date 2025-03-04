https://ria.ru/20250304/onischenko-2002989194.html

Момент убийства главы района на Алтае попал на видео

Момент убийства главы района на Алтае попал на видео - РИА Новости, 04.03.2025

Момент убийства главы района на Алтае попал на видео

Момент убийства главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко попал на видео. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T15:33:00+03:00

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2025-03-04T15:53:00+03:00

происшествия

завьяловский район

алтайский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

николай онищенко

убийство главы района на алтае

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Момент убийства главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко попал на видео. Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что Онищенко был убит из огнестрельного оружия днем во вторник при выходе из кафе, подозреваемый задержан. На видео, опубликованном в соцсетях, Онищенко идет по улице, когда из припаркованной машины выскакивает мужчина с ружьем. Глава района пытается убежать, но падает на землю. Убийца два раза стреляет в него из оружия, а затем убегает. На этом моменте запись обрывается. Предположительно, подозреваемый является одним из непрямых подчиненных убитого. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования уголовного дела об убийстве главы Завьяловского района. Онищенко Николай Анатольевич родился 8 августа 1973 года в селе Гилев-Лог Романовского района Алтайского края. Окончил в 1999 году Барнаульский юридический институт МВД России, юрист по специальности "Юриспруденция". Главой Завьяловского района был избран в октябре 2022 года. Награжден медалями "За отличие в службе" III, II, I степеней. Онищенко был женат, у него осталась дочь.

https://ria.ru/20250304/onischenko-2002968233.html

https://ria.ru/20250304/altaj-2002937933.html

завьяловский район

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Убийство главы района в Алтайском крае Момент убийства главы района в Алтайском крае. Подозреваемый попытался покончить с собой. 2025-03-04T15:33 true PT0M09S

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происшествия, завьяловский район, алтайский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), николай онищенко, убийство главы района на алтае