Рейтинг@Mail.ru
Момент убийства главы района на Алтае попал на видео - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 04.03.2025 (обновлено: 15:53 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/onischenko-2002989194.html
Момент убийства главы района на Алтае попал на видео
Момент убийства главы района на Алтае попал на видео - РИА Новости, 04.03.2025
Момент убийства главы района на Алтае попал на видео
Момент убийства главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко попал на видео. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T15:33:00+03:00
2025-03-04T15:53:00+03:00
происшествия
завьяловский район
алтайский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
николай онищенко
убийство главы района на алтае
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002973054_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_35ec608433c307f992aa03a62ba8c366.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Момент убийства главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко попал на видео. Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что Онищенко был убит из огнестрельного оружия днем во вторник при выходе из кафе, подозреваемый задержан. На видео, опубликованном в соцсетях, Онищенко идет по улице, когда из припаркованной машины выскакивает мужчина с ружьем. Глава района пытается убежать, но падает на землю. Убийца два раза стреляет в него из оружия, а затем убегает. На этом моменте запись обрывается. Предположительно, подозреваемый является одним из непрямых подчиненных убитого. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования уголовного дела об убийстве главы Завьяловского района. Онищенко Николай Анатольевич родился 8 августа 1973 года в селе Гилев-Лог Романовского района Алтайского края. Окончил в 1999 году Барнаульский юридический институт МВД России, юрист по специальности "Юриспруденция". Главой Завьяловского района был избран в октябре 2022 года. Награжден медалями "За отличие в службе" III, II, I степеней. Онищенко был женат, у него осталась дочь.
https://ria.ru/20250304/onischenko-2002968233.html
https://ria.ru/20250304/altaj-2002937933.html
завьяловский район
алтайский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Убийство главы района в Алтайском крае
Момент убийства главы района в Алтайском крае. Подозреваемый попытался покончить с собой.
2025-03-04T15:33
true
PT0M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002973054_331:0:1771:1080_1920x0_80_0_0_518246d6f910c02cacfd7487a4971b7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, завьяловский район, алтайский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), николай онищенко, убийство главы района на алтае
Происшествия, Завьяловский район, Алтайский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Николай Онищенко, Убийство главы района на Алтае
Момент убийства главы района на Алтае попал на видео

Момент убийства главы Завьяловского района Онищенко на Алтае попал на видео

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Момент убийства главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко попал на видео.
Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что Онищенко был убит из огнестрельного оружия днем во вторник при выходе из кафе, подозреваемый задержан.
Работа СК РФ на месте убийства главы администрации Завьяловского района Николая Онищенко. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Убийца главы района на Алтае пытался покончить с собой
Вчера, 14:06
На видео, опубликованном в соцсетях, Онищенко идет по улице, когда из припаркованной машины выскакивает мужчина с ружьем. Глава района пытается убежать, но падает на землю. Убийца два раза стреляет в него из оружия, а затем убегает. На этом моменте запись обрывается.
Предположительно, подозреваемый является одним из непрямых подчиненных убитого.
Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования уголовного дела об убийстве главы Завьяловского района.
Онищенко Николай Анатольевич родился 8 августа 1973 года в селе Гилев-Лог Романовского района Алтайского края. Окончил в 1999 году Барнаульский юридический институт МВД России, юрист по специальности "Юриспруденция". Главой Завьяловского района был избран в октябре 2022 года. Награжден медалями "За отличие в службе" III, II, I степеней. Онищенко был женат, у него осталась дочь.
Нападение на главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В силовых структурах рассказали подробности убийства главы района на Алтае
Вчера, 12:28
 
ПроисшествияЗавьяловский районАлтайский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Николай ОнищенкоУбийство главы района на Алтае
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала