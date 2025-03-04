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В Завьяловском районе рассказали, как относились к убитому главе Онищенко - РИА Новости, 04.03.2025
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15:19 04.03.2025 (обновлено: 17:22 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/onischenko-2002986222.html
В Завьяловском районе рассказали, как относились к убитому главе Онищенко
В Завьяловском районе рассказали, как относились к убитому главе Онищенко - РИА Новости, 04.03.2025
В Завьяловском районе рассказали, как относились к убитому главе Онищенко
Убитого главу Завьяловского района Николая Онищенко все любили, заявили РИА Новости в администрации района. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T15:19:00+03:00
2025-03-04T17:22:00+03:00
происшествия
завьяловский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
николай онищенко
убийство главы района на алтае
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БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Убитого главу Завьяловского района Николая Онищенко все любили, заявили РИА Новости в администрации района. "Все в шоке, все его любили. Больше никто ничего вам сейчас не скажет, все в шоке", - сказали в администрации. Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что Онищенко был убит из огнестрельного оружия днем во вторник при выходе из кафе, задержан подозреваемый - муниципального унитарного предприятия "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса Завьяловского района" Анатолий Фенин. По данным СК, после убийства подозреваемый пытался покончить с собой, его доставили в медицинское учреждение. Онищенко был избран главой Завьяловского района в октябре 2022 года.
https://ria.ru/20250304/onischenko-2002968233.html
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происшествия, завьяловский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, николай онищенко, убийство главы района на алтае
Происшествия, Завьяловский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Алтайский край, Николай Онищенко, Убийство главы района на Алтае
В Завьяловском районе рассказали, как относились к убитому главе Онищенко

В администрации Завьяловского района рассказали, что убитого Онищенко все любили

© Фото : Николай Онищенко/ВКонтактеНиколай Онищенко
Николай Онищенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Николай Онищенко/ВКонтакте
Николай Онищенко. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Убитого главу Завьяловского района Николая Онищенко все любили, заявили РИА Новости в администрации района.
"Все в шоке, все его любили. Больше никто ничего вам сейчас не скажет, все в шоке", - сказали в администрации.
Работа СК РФ на месте убийства главы администрации Завьяловского района Николая Онищенко. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Убийца главы района на Алтае пытался покончить с собой
Вчера, 14:06
Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что Онищенко был убит из огнестрельного оружия днем во вторник при выходе из кафе, задержан подозреваемый - муниципального унитарного предприятия "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса Завьяловского района" Анатолий Фенин.
По данным СК, после убийства подозреваемый пытался покончить с собой, его доставили в медицинское учреждение.
Онищенко был избран главой Завьяловского района в октябре 2022 года.
Нападение на главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В силовых структурах рассказали подробности убийства главы района на Алтае
Вчера, 12:28
 
ПроисшествияЗавьяловский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Алтайский крайНиколай ОнищенкоУбийство главы района на Алтае
 
 
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