https://ria.ru/20250304/onischenko-2002986222.html

В Завьяловском районе рассказали, как относились к убитому главе Онищенко

В Завьяловском районе рассказали, как относились к убитому главе Онищенко - РИА Новости, 04.03.2025

В Завьяловском районе рассказали, как относились к убитому главе Онищенко

Убитого главу Завьяловского района Николая Онищенко все любили, заявили РИА Новости в администрации района. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T15:19:00+03:00

2025-03-04T15:19:00+03:00

2025-03-04T17:22:00+03:00

происшествия

завьяловский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

алтайский край

николай онищенко

убийство главы района на алтае

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БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Убитого главу Завьяловского района Николая Онищенко все любили, заявили РИА Новости в администрации района. "Все в шоке, все его любили. Больше никто ничего вам сейчас не скажет, все в шоке", - сказали в администрации. Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что Онищенко был убит из огнестрельного оружия днем во вторник при выходе из кафе, задержан подозреваемый - муниципального унитарного предприятия "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса Завьяловского района" Анатолий Фенин. По данным СК, после убийства подозреваемый пытался покончить с собой, его доставили в медицинское учреждение. Онищенко был избран главой Завьяловского района в октябре 2022 года.

https://ria.ru/20250304/onischenko-2002968233.html

https://ria.ru/20250304/altaj-2002937933.html

завьяловский район

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происшествия, завьяловский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, николай онищенко, убийство главы района на алтае