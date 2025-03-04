https://ria.ru/20250304/onischenko-2002968233.html

Убийца главы района на Алтае пытался покончить с собой

Убийца главы района на Алтае пытался покончить с собой - РИА Новости, 04.03.2025

Убийца главы района на Алтае пытался покончить с собой

Убийца главы Завьяловского района Алтайского края пытался свести счеты с жизнью, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T14:06:00+03:00

2025-03-04T14:06:00+03:00

2025-03-04T17:22:00+03:00

происшествия

завьяловский район

россия

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

николай онищенко

убийство главы района на алтае

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003001760_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_16ca986a4eb9dbde23b59d3406a85836.jpg

БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Убийца главы Завьяловского района Алтайского края пытался свести счеты с жизнью, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону. "В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийство, по факту убийства главы Завьяловского района следователями Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводятся необходимые следственные действия: продолжается осмотр места происшествия. Установлена личность подозреваемого в совершении преступления. Сотрудниками МО МВД России по Завьяловскому району задержан 45-летний местный житель. По предварительным данным следствия, днем 4 марта 2025 года в селе Завьялово задержанный из ружья произвел выстрел в главу района, а затем в своем автомобиле попытался свести счеты с жизнью", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемый в убийстве доставлен в медицинское учреждение.

https://ria.ru/20250304/altaj-2002937933.html

завьяловский район

россия

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, завьяловский район, россия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), николай онищенко, убийство главы района на алтае