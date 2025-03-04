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Убийца главы района на Алтае пытался покончить с собой
Убийца главы района на Алтае пытался покончить с собой - РИА Новости, 04.03.2025
Убийца главы района на Алтае пытался покончить с собой
Убийца главы Завьяловского района Алтайского края пытался свести счеты с жизнью, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:06:00+03:00
2025-03-04T14:06:00+03:00
2025-03-04T17:22:00+03:00
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
николай онищенко
убийство главы района на алтае
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БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Убийца главы Завьяловского района Алтайского края пытался свести счеты с жизнью, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону. "В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийство, по факту убийства главы Завьяловского района следователями Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводятся необходимые следственные действия: продолжается осмотр места происшествия. Установлена личность подозреваемого в совершении преступления. Сотрудниками МО МВД России по Завьяловскому району задержан 45-летний местный житель. По предварительным данным следствия, днем 4 марта 2025 года в селе Завьялово задержанный из ружья произвел выстрел в главу района, а затем в своем автомобиле попытался свести счеты с жизнью", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемый в убийстве доставлен в медицинское учреждение.
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Происшествия, Завьяловский район, Россия, Алтайский край, Следственный комитет России (СК РФ), Николай Онищенко, Убийство главы района на Алтае
Убийца главы района на Алтае пытался покончить с собой
СК: убийца главы Завьяловского района Алтая Онищенко пытался совершить суицид