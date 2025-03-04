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Убийца главы района на Алтае пытался покончить с собой - РИА Новости, 04.03.2025
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14:06 04.03.2025 (обновлено: 17:22 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/onischenko-2002968233.html
Убийца главы района на Алтае пытался покончить с собой
Убийца главы района на Алтае пытался покончить с собой - РИА Новости, 04.03.2025
Убийца главы района на Алтае пытался покончить с собой
Убийца главы Завьяловского района Алтайского края пытался свести счеты с жизнью, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:06:00+03:00
2025-03-04T17:22:00+03:00
происшествия
завьяловский район
россия
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
николай онищенко
убийство главы района на алтае
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БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Убийца главы Завьяловского района Алтайского края пытался свести счеты с жизнью, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону. "В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийство, по факту убийства главы Завьяловского района следователями Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводятся необходимые следственные действия: продолжается осмотр места происшествия. Установлена личность подозреваемого в совершении преступления. Сотрудниками МО МВД России по Завьяловскому району задержан 45-летний местный житель. По предварительным данным следствия, днем 4 марта 2025 года в селе Завьялово задержанный из ружья произвел выстрел в главу района, а затем в своем автомобиле попытался свести счеты с жизнью", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемый в убийстве доставлен в медицинское учреждение.
https://ria.ru/20250304/altaj-2002937933.html
завьяловский район
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происшествия, завьяловский район, россия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), николай онищенко, убийство главы района на алтае
Происшествия, Завьяловский район, Россия, Алтайский край, Следственный комитет России (СК РФ), Николай Онищенко, Убийство главы района на Алтае
Убийца главы района на Алтае пытался покончить с собой

СК: убийца главы Завьяловского района Алтая Онищенко пытался совершить суицид

© Фото : СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтактеРабота СК РФ на месте убийства главы администрации Завьяловского района Николая Онищенко. 4 марта 2025
Работа СК РФ на месте убийства главы администрации Завьяловского района Николая Онищенко. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтакте
Работа СК РФ на месте убийства главы администрации Завьяловского района Николая Онищенко. 4 марта 2025
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БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Убийца главы Завьяловского района Алтайского края пытался свести счеты с жизнью, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.
"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийство, по факту убийства главы Завьяловского района следователями Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводятся необходимые следственные действия: продолжается осмотр места происшествия. Установлена личность подозреваемого в совершении преступления. Сотрудниками МО МВД России по Завьяловскому району задержан 45-летний местный житель. По предварительным данным следствия, днем 4 марта 2025 года в селе Завьялово задержанный из ружья произвел выстрел в главу района, а затем в своем автомобиле попытался свести счеты с жизнью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый в убийстве доставлен в медицинское учреждение.
Нападение на главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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ПроисшествияЗавьяловский районРоссияАлтайский крайСледственный комитет России (СК РФ)Николай ОнищенкоУбийство главы района на Алтае
 
 
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