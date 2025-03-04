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На Украине заочно предъявили обвинения Охлобыстину - РИА Новости, 04.03.2025
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Культура
 
14:36 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/okhlobystin-2002977426.html
На Украине заочно предъявили обвинения Охлобыстину
На Украине заочно предъявили обвинения Охлобыстину - РИА Новости, 04.03.2025
На Украине заочно предъявили обвинения Охлобыстину
Служба безопасности Украины сообщила во вторник, что заочно предъявила обвинения российскому актеру и режиссеру Ивану Охлобыстину в том числе по статье... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:36:00+03:00
2025-03-04T14:36:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила во вторник, что заочно предъявила обвинения российскому актеру и режиссеру Ивану Охлобыстину в том числе по статье "Покушение на территориальную целостность Украины". "СБУ заочно сообщила о подозрении Ивану Охлобыстину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В спецслужбе уточнили, что дело заведено, в частности, из-за того, что публично выступал за проведения российской специальной военной операции. Обвинения предъявлены по статьям "Покушение на территориальную целостность Украины", "Пропаганда войны", о глорификации российских военных. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20250303/leps-2002816805.html
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украина, россия, иван охлобыстин, служба безопасности украины, в мире
Культура, Украина, Россия, Иван Охлобыстин, Служба безопасности Украины, В мире
На Украине заочно предъявили обвинения Охлобыстину

СБУ заочно предъявила обвинения актеру Ивану Охлобыстину

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаИван Охлобыстин
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Иван Охлобыстин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила во вторник, что заочно предъявила обвинения российскому актеру и режиссеру Ивану Охлобыстину в том числе по статье "Покушение на территориальную целостность Украины".
"СБУ заочно сообщила о подозрении Ивану Охлобыстину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Скрин сторис из соцсетей Григория Лепса - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
На Украине завели дело против Лепса
3 марта, 17:31
В спецслужбе уточнили, что дело заведено, в частности, из-за того, что публично выступал за проведения российской специальной военной операции. Обвинения предъявлены по статьям "Покушение на территориальную целостность Украины", "Пропаганда войны", о глорификации российских военных.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Ярослав Дронов (Shaman) - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
СБУ заочно предъявила обвинения Shaman
25 февраля, 14:36
 
КультураУкраинаРоссияИван ОхлобыстинСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
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