https://ria.ru/20250304/okhlobystin-2002977426.html
На Украине заочно предъявили обвинения Охлобыстину
На Украине заочно предъявили обвинения Охлобыстину - РИА Новости, 04.03.2025
На Украине заочно предъявили обвинения Охлобыстину
Служба безопасности Украины сообщила во вторник, что заочно предъявила обвинения российскому актеру и режиссеру Ивану Охлобыстину в том числе по статье... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:36:00+03:00
2025-03-04T14:36:00+03:00
2025-03-04T14:36:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила во вторник, что заочно предъявила обвинения российскому актеру и режиссеру Ивану Охлобыстину в том числе по статье "Покушение на территориальную целостность Украины". "СБУ заочно сообщила о подозрении Ивану Охлобыстину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В спецслужбе уточнили, что дело заведено, в частности, из-за того, что публично выступал за проведения российской специальной военной операции. Обвинения предъявлены по статьям "Покушение на территориальную целостность Украины", "Пропаганда войны", о глорификации российских военных. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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украина, россия, иван охлобыстин, служба безопасности украины, в мире
Культура, Украина, Россия, Иван Охлобыстин, Служба безопасности Украины, В мире
На Украине заочно предъявили обвинения Охлобыстину
СБУ заочно предъявила обвинения актеру Ивану Охлобыстину