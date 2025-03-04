https://ria.ru/20250304/ofitsery-2002946815.html

"Офицеры России" попросили отменить концерт Арбениной в Оренбурге

"Офицеры России" попросили отменить концерт Арбениной в Оренбурге - РИА Новости, 04.03.2025

"Офицеры России" попросили отменить концерт Арбениной в Оренбурге

Общероссийская общественная организация "Офицеры России" обратилась к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой отменить предстоящий в конце... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T13:04:00+03:00

2025-03-04T13:04:00+03:00

2025-03-04T13:07:00+03:00

россия

южно-сахалинск

владивосток

диана арбенина

денис паслер

сергей липовой

офицеры россии

ночные снайперы

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Общероссийская общественная организация "Офицеры России" обратилась к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой отменить предстоящий в конце марта в Оренбурге концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", мотивируя это демонстративно выражавшимся певицей негативным отношением к специальной военной операции. Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости. Как отмечается в обращении, в адрес "Офицеров России" поступают обращения участников и ветеранов СВО, а также патриотически настроенных граждан, "которые возмущены продолжающейся активной концертной деятельностью музыкальной группы "Ночные снайперы" во главе с Дианой Арбениной (Кулаченко), ранее открыто и демонстративно выражавшей негативное отношение к проводимой Вооруженными силами России СВО, ее целям и задачам". В 2024 году в ряде городов России (Южно-Сахалинске, Владивостоке, Ростове-на-Дону и других) концерты Арбениной и ее музыкального коллектива были отменены по инициативе местных властей после обращений представителей общественности и участников СВО, отмечается в обращении. "В целях восстановления справедливости, недопущения раскачки российского общества изнутри, а также в знак уважения к участникам, ветеранам и павшим героям специальной военной операции просим вас рассмотреть возможность отмены концерта группы "Ночные снайперы" и Дианы Арбениной, запланированного на 30 марта в г. Оренбург", - говорится в обращении, подписанном председателем "Офицеров России", Героем РФ, генерал-майором Сергеем Липовым.

https://ria.ru/20241127/arbenina-1986116000.html

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россия, южно-сахалинск, владивосток, диана арбенина, денис паслер, сергей липовой, офицеры россии, ночные снайперы