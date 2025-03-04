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"Офицеры России" попросили отменить концерт Арбениной в Оренбурге - РИА Новости, 04.03.2025
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13:04 04.03.2025 (обновлено: 13:07 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/ofitsery-2002946815.html
"Офицеры России" попросили отменить концерт Арбениной в Оренбурге
"Офицеры России" попросили отменить концерт Арбениной в Оренбурге - РИА Новости, 04.03.2025
"Офицеры России" попросили отменить концерт Арбениной в Оренбурге
Общероссийская общественная организация "Офицеры России" обратилась к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой отменить предстоящий в конце... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:04:00+03:00
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россия
южно-сахалинск
владивосток
диана арбенина
денис паслер
сергей липовой
офицеры россии
ночные снайперы
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Общероссийская общественная организация "Офицеры России" обратилась к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой отменить предстоящий в конце марта в Оренбурге концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", мотивируя это демонстративно выражавшимся певицей негативным отношением к специальной военной операции. Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости. Как отмечается в обращении, в адрес "Офицеров России" поступают обращения участников и ветеранов СВО, а также патриотически настроенных граждан, "которые возмущены продолжающейся активной концертной деятельностью музыкальной группы "Ночные снайперы" во главе с Дианой Арбениной (Кулаченко), ранее открыто и демонстративно выражавшей негативное отношение к проводимой Вооруженными силами России СВО, ее целям и задачам". В 2024 году в ряде городов России (Южно-Сахалинске, Владивостоке, Ростове-на-Дону и других) концерты Арбениной и ее музыкального коллектива были отменены по инициативе местных властей после обращений представителей общественности и участников СВО, отмечается в обращении. "В целях восстановления справедливости, недопущения раскачки российского общества изнутри, а также в знак уважения к участникам, ветеранам и павшим героям специальной военной операции просим вас рассмотреть возможность отмены концерта группы "Ночные снайперы" и Дианы Арбениной, запланированного на 30 марта в г. Оренбург", - говорится в обращении, подписанном председателем "Офицеров России", Героем РФ, генерал-майором Сергеем Липовым.
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россия, южно-сахалинск, владивосток, диана арбенина, денис паслер, сергей липовой, офицеры россии, ночные снайперы
Россия, Южно-Сахалинск, Владивосток, Диана Арбенина, Денис Паслер, Сергей Липовой, Офицеры России, Ночные снайперы
"Офицеры России" попросили отменить концерт Арбениной в Оренбурге

"Офицеры России" попросили Паслера отменить концерт Арбениной в Оренбурге

© Фото : предоставлено пресс-службой клуба "Космонавт"Певица Диана Арбенина
Певица Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой клуба "Космонавт"
Певица Диана Арбенина. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Общероссийская общественная организация "Офицеры России" обратилась к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой отменить предстоящий в конце марта в Оренбурге концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", мотивируя это демонстративно выражавшимся певицей негативным отношением к специальной военной операции. Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости.
Как отмечается в обращении, в адрес "Офицеров России" поступают обращения участников и ветеранов СВО, а также патриотически настроенных граждан, "которые возмущены продолжающейся активной концертной деятельностью музыкальной группы "Ночные снайперы" во главе с Дианой Арбениной (Кулаченко), ранее открыто и демонстративно выражавшей негативное отношение к проводимой Вооруженными силами России СВО, ее целям и задачам".
В 2024 году в ряде городов России (Южно-Сахалинске, Владивостоке, Ростове-на-Дону и других) концерты Арбениной и ее музыкального коллектива были отменены по инициативе местных властей после обращений представителей общественности и участников СВО, отмечается в обращении.
"В целях восстановления справедливости, недопущения раскачки российского общества изнутри, а также в знак уважения к участникам, ветеранам и павшим героям специальной военной операции просим вас рассмотреть возможность отмены концерта группы "Ночные снайперы" и Дианы Арбениной, запланированного на 30 марта в г. Оренбург", - говорится в обращении, подписанном председателем "Офицеров России", Героем РФ, генерал-майором Сергеем Липовым.
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РоссияЮжно-СахалинскВладивостокДиана АрбенинаДенис ПаслерСергей ЛиповойОфицеры РоссииНочные снайперы
 
 
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