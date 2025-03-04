https://ria.ru/20250304/odessa-2002867379.html

В Одессе заявили о приостановке работы котельных после взрывов

В Одессе заявили о приостановке работы котельных после взрывов - РИА Новости, 04.03.2025

В Одессе заявили о приостановке работы котельных после взрывов

Работа трёх районных котельных была приостановлена в Одессе после взрывов в городе, заявил мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T00:44:00+03:00

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2025-03-04T00:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

одесса

геннадий труханов

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Работа трёх районных котельных была приостановлена в Одессе после взрывов в городе, заявил мэр города Геннадий Труханов. "Вследствие вражеского обстрела остановлена работа трех районных котельных города", - написал мэр в своём Telegram-канале. Ранее Труханов сообщал о взрывах в городе.

https://ria.ru/20250304/obstrel-2002865225.html

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одесса, геннадий труханов