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В Одессе заявили о приостановке работы котельных после взрывов
В Одессе заявили о приостановке работы котельных после взрывов - РИА Новости, 04.03.2025
В Одессе заявили о приостановке работы котельных после взрывов
Работа трёх районных котельных была приостановлена в Одессе после взрывов в городе, заявил мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T00:44:00+03:00
2025-03-04T00:44:00+03:00
2025-03-04T00:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесса
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Работа трёх районных котельных была приостановлена в Одессе после взрывов в городе, заявил мэр города Геннадий Труханов. "Вследствие вражеского обстрела остановлена работа трех районных котельных города", - написал мэр в своём Telegram-канале. Ранее Труханов сообщал о взрывах в городе.
https://ria.ru/20250304/obstrel-2002865225.html
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одесса, геннадий труханов
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Геннадий Труханов
В Одессе заявили о приостановке работы котельных после взрывов
Мэр Одессы заявил о приостановке работы трех районных котельных после взрывов