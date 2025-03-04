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В Одессе заявили о приостановке работы котельных после взрывов - РИА Новости, 04.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:44 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/odessa-2002867379.html
В Одессе заявили о приостановке работы котельных после взрывов
В Одессе заявили о приостановке работы котельных после взрывов - РИА Новости, 04.03.2025
В Одессе заявили о приостановке работы котельных после взрывов
Работа трёх районных котельных была приостановлена в Одессе после взрывов в городе, заявил мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T00:44:00+03:00
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специальная военная операция на украине
одесса
геннадий труханов
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Работа трёх районных котельных была приостановлена в Одессе после взрывов в городе, заявил мэр города Геннадий Труханов. "Вследствие вражеского обстрела остановлена работа трех районных котельных города", - написал мэр в своём Telegram-канале. Ранее Труханов сообщал о взрывах в городе.
https://ria.ru/20250304/obstrel-2002865225.html
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одесса, геннадий труханов
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Геннадий Труханов
В Одессе заявили о приостановке работы котельных после взрывов

Мэр Одессы заявил о приостановке работы трех районных котельных после взрывов

© ГСЧС Одесской областиУкраинские пожарные на месте пожара в Одессе.
Украинские пожарные на месте пожара в Одессе. - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© ГСЧС Одесской области
Украинские пожарные на месте пожара в Одессе.. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Работа трёх районных котельных была приостановлена в Одессе после взрывов в городе, заявил мэр города Геннадий Труханов.
"Вследствие вражеского обстрела остановлена работа трех районных котельных города", - написал мэр в своём Telegram-канале.
Ранее Труханов сообщал о взрывах в городе.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаГеннадий Труханов
 
 
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