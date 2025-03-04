ХДС/ХСС и СДПГ внесут поправку в конституцию ФРГ ради трат на оборону
Мерц: ХДС/ХСС и СДПГ внесут поправку в конституцию ради трат на оборону Германии
Бундестаг ФРГ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Победивший на выборах в Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) внесут на следующей неделе в бундестаг поправку в конституцию страны, которая позволит существенно увеличивать долги для финансирования растущих расходов на оборону, заявил во вторник глава ХДС/ХСС Фридрих Мерц.
"После недавних решений американского правительства больше нет места для промедления. Поэтому мы, парламентские фракции ХДС/ХСС и СДПГ, на следующей неделе внесем в немецкий бундестаг предложение о внесении поправок в конституцию, чтобы необходимые расходы на оборону из федерального бюджета Федеративной Республики Германия, превышающие 1% нашего ВВП, были освобождены от ограничений долгового тормоза", - сказал Мерц на пресс-конференции вместе с главой ХСС Маркусом Зёдером и лидерами СДПГ. Трансляция велась на правительственном YouTube-канале Phoenix.
Кроме того, Мерц анонсировал создание на следующие 10 лет специального фонда для развития инфраструктуры на 500 миллиардов евро.
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В настоящее время в конституции Германии есть ограничение на возможность правительства брать новые заимствования (так называемый "долговой тормоз").
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.