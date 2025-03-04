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ХДС/ХСС и СДПГ внесут поправку в конституцию ФРГ ради трат на оборону - РИА Новости, 04.03.2025
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22:54 04.03.2025 (обновлено: 22:55 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/oborona-2003078563.html
ХДС/ХСС и СДПГ внесут поправку в конституцию ФРГ ради трат на оборону
ХДС/ХСС и СДПГ внесут поправку в конституцию ФРГ ради трат на оборону - РИА Новости, 04.03.2025
ХДС/ХСС и СДПГ внесут поправку в конституцию ФРГ ради трат на оборону
Победивший на выборах в Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) внесут на следующей... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T22:54:00+03:00
2025-03-04T22:55:00+03:00
в мире
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фридрих мерц
маркус зедер
олаф шольц
хдс/хсс
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Победивший на выборах в Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) внесут на следующей неделе в бундестаг поправку в конституцию страны, которая позволит существенно увеличивать долги для финансирования растущих расходов на оборону, заявил во вторник глава ХДС/ХСС Фридрих Мерц. "После недавних решений американского правительства больше нет места для промедления. Поэтому мы, парламентские фракции ХДС/ХСС и СДПГ, на следующей неделе внесем в немецкий бундестаг предложение о внесении поправок в конституцию, чтобы необходимые расходы на оборону из федерального бюджета Федеративной Республики Германия, превышающие 1% нашего ВВП, были освобождены от ограничений долгового тормоза", - сказал Мерц на пресс-конференции вместе с главой ХСС Маркусом Зёдером и лидерами СДПГ. Трансляция велась на правительственном YouTube-канале Phoenix. Данный шаг Мерц, который, вероятнее всего, станет следующим канцлером ФРГ, объяснил усиливающимися угрозами безопасности для Европы на фоне продолжающегося конфликта на Украине и политики новой администрации США. Кроме того, Мерц анонсировал создание на следующие 10 лет специального фонда для развития инфраструктуры на 500 миллиардов евро. В настоящее время в конституции Германии есть ограничение на возможность правительства брать новые заимствования (так называемый "долговой тормоз"). Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
https://ria.ru/20250303/politik-2002747568.html
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в мире, германия, европа, украина, фридрих мерц, маркус зедер, олаф шольц, хдс/хсс, социал-демократическая партия германии, сша
В мире, Германия, Европа, Украина, Фридрих Мерц, Маркус Зедер, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Социал-демократическая партия Германии, США
ХДС/ХСС и СДПГ внесут поправку в конституцию ФРГ ради трат на оборону

Мерц: ХДС/ХСС и СДПГ внесут поправку в конституцию ради трат на оборону Германии

© РИА Новости / фото Татьяны ФирсовойБундестаг ФРГ
Бундестаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / фото Татьяны Фирсовой
Бундестаг ФРГ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Победивший на выборах в Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) внесут на следующей неделе в бундестаг поправку в конституцию страны, которая позволит существенно увеличивать долги для финансирования растущих расходов на оборону, заявил во вторник глава ХДС/ХСС Фридрих Мерц.
"После недавних решений американского правительства больше нет места для промедления. Поэтому мы, парламентские фракции ХДС/ХСС и СДПГ, на следующей неделе внесем в немецкий бундестаг предложение о внесении поправок в конституцию, чтобы необходимые расходы на оборону из федерального бюджета Федеративной Республики Германия, превышающие 1% нашего ВВП, были освобождены от ограничений долгового тормоза", - сказал Мерц на пресс-конференции вместе с главой ХСС Маркусом Зёдером и лидерами СДПГ. Трансляция велась на правительственном YouTube-канале Phoenix.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Мерц хочет продлить конфликт на Украине, считает немецкий политик
3 марта, 13:39
Данный шаг Мерц, который, вероятнее всего, станет следующим канцлером ФРГ, объяснил усиливающимися угрозами безопасности для Европы на фоне продолжающегося конфликта на Украине и политики новой администрации США.
Кроме того, Мерц анонсировал создание на следующие 10 лет специального фонда для развития инфраструктуры на 500 миллиардов евро.
Глава ХДС Фридрих Мерц выступает перед сторонниками во время предвыборного мероприятия в Оберхаузене - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Лидер ХДС/ХСС заверил Зеленского в продолжении поддержки
28 февраля, 23:38
В настоящее время в конституции Германии есть ограничение на возможность правительства брать новые заимствования (так называемый "долговой тормоз").
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Олаф Шольц в рабочем кабинете - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Шольц и Мерц обсудили последствия перепалки Трампа и Зеленского
1 марта, 13:42
 
В миреГерманияЕвропаУкраинаФридрих МерцМаркус ЗедерОлаф ШольцХДС/ХСССоциал-демократическая партия ГерманииСША
 
 
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