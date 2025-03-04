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В Турции оценили возможность выхода США из НАТО - РИА Новости, 04.03.2025
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03:40 04.03.2025 (обновлено: 06:04 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/nato-2002876399.html
В Турции оценили возможность выхода США из НАТО
В Турции оценили возможность выхода США из НАТО - РИА Новости, 04.03.2025
В Турции оценили возможность выхода США из НАТО
Европа может пойти на любые уступки, чтобы предотвратить возможный выход США из НАТО, считает полковник ВВС Турции в отставке, экс-военный атташе, член... РИА Новости, 04.03.2025
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АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Европа может пойти на любые уступки, чтобы предотвратить возможный выход США из НАТО, считает полковник ВВС Турции в отставке, экс-военный атташе, член Центрального комитета турецкой партии Vatan (Родина) Ихсан Сефа. Ранее близкий к президенту США Дональду Трампу американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск согласился с идеей выхода Соединенных Штатов из НАТО и ООН. Его уже поддержал сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли. Сам Трамп неоднократно выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из НАТО в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. "Европа, находящаяся под защитой США и НАТО, стала настолько ленивой в плане обороны, что у нее нет сил защитить себя. Они могут пойти на любые уступки, чтобы предотвратить выход США из НАТО. Тем не менее, если США выйдут из НАТО, Британия и Франция смогут возглавить эту организацию и использовать ее в своих империалистических целях. С другой стороны, другие члены, остающиеся в НАТО, и дальнейшее существование НАТО могут определяться в зависимости от поведения России. Турция будет гораздо нужнее в НАТО без США. Пребывание Турции в НАТО будет зависеть от полноправного членства Турции в ЕС и позиции ЕС в пользу Турции по вопросу терроризма", — написал Сефа в Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, сша, турция, россия, дональд трамп, илон маск, нато, евросоюз, оон, facebook
В мире, США, Турция, Россия, Дональд Трамп, Илон Маск, НАТО, Евросоюз, ООН, Facebook
В Турции оценили возможность выхода США из НАТО

Экс-атташе Сефа: Европа пойдет на любые уступки, чтобы США не покинули НАТО

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Европа может пойти на любые уступки, чтобы предотвратить возможный выход США из НАТО, считает полковник ВВС Турции в отставке, экс-военный атташе, член Центрального комитета турецкой партии Vatan (Родина) Ихсан Сефа.
Ранее близкий к президенту США Дональду Трампу американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск согласился с идеей выхода Соединенных Штатов из НАТО и ООН. Его уже поддержал сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли. Сам Трамп неоднократно выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из НАТО в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
"Европа, находящаяся под защитой США и НАТО, стала настолько ленивой в плане обороны, что у нее нет сил защитить себя. Они могут пойти на любые уступки, чтобы предотвратить выход США из НАТО. Тем не менее, если США выйдут из НАТО, Британия и Франция смогут возглавить эту организацию и использовать ее в своих империалистических целях. С другой стороны, другие члены, остающиеся в НАТО, и дальнейшее существование НАТО могут определяться в зависимости от поведения России. Турция будет гораздо нужнее в НАТО без США. Пребывание Турции в НАТО будет зависеть от полноправного членства Турции в ЕС и позиции ЕС в пользу Турции по вопросу терроризма", — написал Сефа в Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреСШАТурцияРоссияДональд ТрампИлон МаскНАТОЕвросоюзООНFacebook
 
 
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