https://ria.ru/20250304/nato-2002876399.html

В Турции оценили возможность выхода США из НАТО

В Турции оценили возможность выхода США из НАТО - РИА Новости, 04.03.2025

В Турции оценили возможность выхода США из НАТО

Европа может пойти на любые уступки, чтобы предотвратить возможный выход США из НАТО, считает полковник ВВС Турции в отставке, экс-военный атташе, член... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T03:40:00+03:00

2025-03-04T03:40:00+03:00

2025-03-04T06:04:00+03:00

в мире

сша

турция

россия

дональд трамп

илон маск

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_0:250:2753:1798_1920x0_80_0_0_ffcad33b7dfbb4be9f5c5d8e2563da19.jpg

АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Европа может пойти на любые уступки, чтобы предотвратить возможный выход США из НАТО, считает полковник ВВС Турции в отставке, экс-военный атташе, член Центрального комитета турецкой партии Vatan (Родина) Ихсан Сефа. Ранее близкий к президенту США Дональду Трампу американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск согласился с идеей выхода Соединенных Штатов из НАТО и ООН. Его уже поддержал сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли. Сам Трамп неоднократно выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из НАТО в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. "Европа, находящаяся под защитой США и НАТО, стала настолько ленивой в плане обороны, что у нее нет сил защитить себя. Они могут пойти на любые уступки, чтобы предотвратить выход США из НАТО. Тем не менее, если США выйдут из НАТО, Британия и Франция смогут возглавить эту организацию и использовать ее в своих империалистических целях. С другой стороны, другие члены, остающиеся в НАТО, и дальнейшее существование НАТО могут определяться в зависимости от поведения России. Турция будет гораздо нужнее в НАТО без США. Пребывание Турции в НАТО будет зависеть от полноправного членства Турции в ЕС и позиции ЕС в пользу Турции по вопросу терроризма", — написал Сефа в Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250301/lavrov-2002460721.html

сша

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, турция, россия, дональд трамп, илон маск, нато, евросоюз, оон, facebook