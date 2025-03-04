В Нижнем Тагиле новорожденного оставили у подъезда
МВД ищет родителей новорожденного, оставленного у подъезда в Нижнем Тагиле
Полиция. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Новорожденного мальчика оставили на уличной скамейке около подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле Свердловской области, полиция ведет поиски родителей ребенка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По его сведениям, ранним утром во вторник в территориальный ОВД поступил звонок диспетчера скорой помощи о том, что на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле едва не погиб на морозе грудной ребенок.
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"Необычную находку обнаружил один из местных жителей, мужчина, 1994 года рождения, в 6.55 (4.55 мск - ред.), когда выходил из подъезда дома. Сверток из одеяла, лежавший на скамейке, показался ему подозрительным. Он развернул его и понял, что стал свидетелем происшествия, возможно, криминального характера. Внутри котомки находился мальчик с пуповиной, подававший признаки жизни. Следует отдать должное мужчине, он не прошел мимо, взял на руки грудничка и занес его в подъезд, где теплее, после чего вызвал неотложку. Никаких пояснительных записок в свертке не было. С момента рождения малыша прошло не более суток", - рассказал Горелых.
Мальчика доставили в реанимационное отделение нижнетагильской детской больницы с диагнозом переохлаждение. Сейчас врачи борются за его жизнь, а представители МВД ведут поиски его родителей.
"Сыщики опрашивают граждан с целью найти очевидцев или свидетелей, отрабатывают женские консультации, а также анализируют съемки с уличных камер видеонаблюдения. По одной из версий новорожденного ребенка, возможно, оставил на произвол судьбы неизвестный мужчина, личность которого полиция сейчас устанавливает", - уточнил собеседник агентства.
После происшествия региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье о покушении на убийство ребенка. По версии следствия, оставив мальчика в холодное время года, ранним утром, когда вокруг практически не было людей, лицо, которое сделало это, намеревалось лишить новорожденного жизни, подчеркивают в СК.
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