https://ria.ru/20250304/mus-2003063312.html

Россия и Мьянма намерены противодействовать роли МУС

Россия и Мьянма намерены противодействовать роли МУС - РИА Новости, 04.03.2025

Россия и Мьянма намерены противодействовать роли МУС

Россия и Мьянма намерены совместными усилиями противодействовать деструктивной роли международного уголовного суда (МУС). РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T20:14:00+03:00

2025-03-04T20:14:00+03:00

2025-03-04T20:46:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия и Мьянма намерены совместными усилиями противодействовать деструктивной роли международного уголовного суда (МУС).Соответствующее заявление по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя государственного административного совета, премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна опубликовано на сайте Кремля."Стороны выразили глубокую обеспокоенность в связи с попытками оказания политического давления на Международный Суд ООН со стороны ряда стран Запада, их стремлением политизировать систему международного правосудия, злоупотребляя ее механизмами в целях фабрикации обвинений против стран многополярного мира и выгораживания своих сторонников. Россия и Мьянма полны решимости совместными усилиями противодействовать деструктивной роли так называемого Международного уголовного суда. Убеждены, что международное правосудие должно основываться на принципах нейтральности, справедливости и равноудаленности для обеспечения мирного разрешения международных споров", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250304/putin-2003064221.html

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в мире, россия, мьянма, владимир путин, мин аун хлайн, международный уголовный суд, оон