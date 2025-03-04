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Мурашко рассказал о распространенности ожирения среди россиян - РИА Новости, 04.03.2025
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12:33 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/murashko-2002939030.html
Мурашко рассказал о распространенности ожирения среди россиян
Мурашко рассказал о распространенности ожирения среди россиян - РИА Новости, 04.03.2025
Мурашко рассказал о распространенности ожирения среди россиян
Четверть населения России имеет ожирение, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:33:00+03:00
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общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Четверть населения России имеет ожирение, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Сегодня распространенность ожирения среди взрослого населения составляет четверть населения. Особенно опасно оно в возрасте 7-11 лет", - сказал Мурашко на форуме "Женщины за здоровое общество". Как следует из презентации министра, ожирением страдает 20,6% мужчин и 27,4% женщин. По словам министра, в 2023 году был утвержден комплекс мер по борьбе с ожирением у детей, а также разработана система скринингового обследования.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о распространенности ожирения среди россиян

Министр здравоохранения Мурашко: четверть населения России имеет ожирение

© Фото : Unsplash / Towfiqu barbhuiyaЛишний вес
Лишний вес - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Unsplash / Towfiqu barbhuiya
Лишний вес. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Четверть населения России имеет ожирение, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня распространенность ожирения среди взрослого населения составляет четверть населения. Особенно опасно оно в возрасте 7-11 лет", - сказал Мурашко на форуме "Женщины за здоровое общество".
Как следует из презентации министра, ожирением страдает 20,6% мужчин и 27,4% женщин.
По словам министра, в 2023 году был утвержден комплекс мер по борьбе с ожирением у детей, а также разработана система скринингового обследования.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
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