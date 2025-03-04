https://ria.ru/20250304/murashko-2002939030.html

Мурашко рассказал о распространенности ожирения среди россиян

Мурашко рассказал о распространенности ожирения среди россиян - РИА Новости, 04.03.2025

Мурашко рассказал о распространенности ожирения среди россиян

Четверть населения России имеет ожирение, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:33:00+03:00

2025-03-04T12:33:00+03:00

2025-03-04T12:33:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Четверть населения России имеет ожирение, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Сегодня распространенность ожирения среди взрослого населения составляет четверть населения. Особенно опасно оно в возрасте 7-11 лет", - сказал Мурашко на форуме "Женщины за здоровое общество". Как следует из презентации министра, ожирением страдает 20,6% мужчин и 27,4% женщин. По словам министра, в 2023 году был утвержден комплекс мер по борьбе с ожирением у детей, а также разработана система скринингового обследования.

https://ria.ru/20241007/biotekhmed-1976862508.html

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2025

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко