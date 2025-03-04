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Хоценко и Мурашко обсудили развитие медицины в Омской области - РИА Новости, 04.03.2025
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Омская область
 
11:32 04.03.2025 (обновлено: 13:12 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/murashko-2002924809.html
Хоценко и Мурашко обсудили развитие медицины в Омской области
Хоценко и Мурашко обсудили развитие медицины в Омской области - РИА Новости, 04.03.2025
Хоценко и Мурашко обсудили развитие медицины в Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил развитие медицины в регионе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T11:32:00+03:00
2025-03-04T13:12:00+03:00
омская область
россия
москва
виталий хоценко
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ОМСК, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил развитие медицины в регионе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, рассказали в пресс-службе губернатора. Хоценко провел встречу в Москве с главой федерального министерства. Он поблагодарил Мурашко за поддержку проектов и инициатив региона. "Как рассказал Виталий Хоценко, на встрече обсудили необходимость восстановления медучреждений, которые пострадали от паводка весной (2024 года - ред.). На территории таких объекта три. Глава региона отметил, что обсудили также реализацию мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Омской области на 2026 – 2030 годы", – уточнили в пресс-службе. Программой модернизации запланированы ремонты действующих и строительство новых объектов здравоохранения, в том числе модульных ФАПов и врачебных амбулаторий в селах. Медучреждения области получат новое высокотехнологичное медицинское оборудование. Также планируется создание радиологического центра в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями".
https://ria.ru/20250224/svo-2001287073.html
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россия, москва, виталий хоценко, михаил мурашко
Омская область , Россия, Москва, Виталий Хоценко, Михаил Мурашко
Хоценко и Мурашко обсудили развитие медицины в Омской области

Губернатор Омской области Хоценко обсудил с Мурашко развитие медицины в регионе

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко и министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время встречи
Губернатор Омской области Виталий Хоценко и министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко и министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время встречи
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ОМСК, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил развитие медицины в регионе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, рассказали в пресс-службе губернатора.
Хоценко провел встречу в Москве с главой федерального министерства. Он поблагодарил Мурашко за поддержку проектов и инициатив региона.
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"Как рассказал Виталий Хоценко, на встрече обсудили необходимость восстановления медучреждений, которые пострадали от паводка весной (2024 года - ред.). На территории таких объекта три. Глава региона отметил, что обсудили также реализацию мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Омской области на 2026 – 2030 годы", – уточнили в пресс-службе.
Программой модернизации запланированы ремонты действующих и строительство новых объектов здравоохранения, в том числе модульных ФАПов и врачебных амбулаторий в селах. Медучреждения области получат новое высокотехнологичное медицинское оборудование. Также планируется создание радиологического центра в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями".
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Омская областьРоссияМоскваВиталий ХоценкоМихаил Мурашко
 
 
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