Хоценко и Мурашко обсудили развитие медицины в Омской области
Губернатор Омской области Хоценко обсудил с Мурашко развитие медицины в регионе
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко и министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время встречи
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко и министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время встречи
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ОМСК, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил развитие медицины в регионе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, рассказали в пресс-службе губернатора.
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"Как рассказал Виталий Хоценко, на встрече обсудили необходимость восстановления медучреждений, которые пострадали от паводка весной (2024 года - ред.). На территории таких объекта три. Глава региона отметил, что обсудили также реализацию мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Омской области на 2026 – 2030 годы", – уточнили в пресс-службе.
Программой модернизации запланированы ремонты действующих и строительство новых объектов здравоохранения, в том числе модульных ФАПов и врачебных амбулаторий в селах. Медучреждения области получат новое высокотехнологичное медицинское оборудование. Также планируется создание радиологического центра в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями".
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