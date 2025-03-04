https://ria.ru/20250304/murashko-2002924809.html

Хоценко и Мурашко обсудили развитие медицины в Омской области

Хоценко и Мурашко обсудили развитие медицины в Омской области - РИА Новости, 04.03.2025

Хоценко и Мурашко обсудили развитие медицины в Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил развитие медицины в регионе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T11:32:00+03:00

2025-03-04T11:32:00+03:00

2025-03-04T13:12:00+03:00

омская область

россия

москва

виталий хоценко

михаил мурашко

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ОМСК, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил развитие медицины в регионе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, рассказали в пресс-службе губернатора. Хоценко провел встречу в Москве с главой федерального министерства. Он поблагодарил Мурашко за поддержку проектов и инициатив региона. "Как рассказал Виталий Хоценко, на встрече обсудили необходимость восстановления медучреждений, которые пострадали от паводка весной (2024 года - ред.). На территории таких объекта три. Глава региона отметил, что обсудили также реализацию мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Омской области на 2026 – 2030 годы", – уточнили в пресс-службе. Программой модернизации запланированы ремонты действующих и строительство новых объектов здравоохранения, в том числе модульных ФАПов и врачебных амбулаторий в селах. Медучреждения области получат новое высокотехнологичное медицинское оборудование. Также планируется создание радиологического центра в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями".

https://ria.ru/20250224/svo-2001287073.html

https://ria.ru/20240901/omsk-1969801125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, москва, виталий хоценко, михаил мурашко