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Москва приветствует заявления Трампа о мирном урегулировании - РИА Новости, 04.03.2025
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12:20 04.03.2025 (обновлено: 12:29 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/moskva-2002936082.html
Москва приветствует заявления Трампа о мирном урегулировании
Москва приветствует заявления Трампа о мирном урегулировании - РИА Новости, 04.03.2025
Москва приветствует заявления Трампа о мирном урегулировании
Москва приветствует заявления президента США Дональда Трампа о желании принести мир на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:20:00+03:00
2025-03-04T12:29:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Москва приветствует заявления президента США Дональда Трампа о желании принести мир на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Трамп заявил, что принес России "только горе", таким образом он отреагировал в беседе с журналистами на обвинения в симпатиях к России, его выступление транслировал Fox News. "Мы слышим его заявление (Трампа - ред.) о желании принести мир на Украину. Это можно только приветствовать. Мы получаем определенную информацию о предполагаемых действиях в этом направлении. Это тоже можно только приветствовать. Но будем дальше смотреть, как в реальности развивается ситуация", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента США.
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Москва приветствует заявления Трампа о мирном урегулировании

Песков: Москва приветствует заявления Трампа о желании принести мир на Украину

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Москва приветствует заявления президента США Дональда Трампа о желании принести мир на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Трамп заявил, что принес России "только горе", таким образом он отреагировал в беседе с журналистами на обвинения в симпатиях к России, его выступление транслировал Fox News.
"Мы слышим его заявление (Трампа - ред.) о желании принести мир на Украину. Это можно только приветствовать. Мы получаем определенную информацию о предполагаемых действиях в этом направлении. Это тоже можно только приветствовать. Но будем дальше смотреть, как в реальности развивается ситуация", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента США.
Москва - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В Кремле оценили вероятность того, что Украина станет Россией
11 февраля, 12:31
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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