https://ria.ru/20250304/moskva-2002936082.html
Москва приветствует заявления Трампа о мирном урегулировании
Москва приветствует заявления Трампа о мирном урегулировании - РИА Новости, 04.03.2025
Москва приветствует заявления Трампа о мирном урегулировании
Москва приветствует заявления президента США Дональда Трампа о желании принести мир на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:20:00+03:00
2025-03-04T12:20:00+03:00
2025-03-04T12:29:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Москва приветствует заявления президента США Дональда Трампа о желании принести мир на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Трамп заявил, что принес России "только горе", таким образом он отреагировал в беседе с журналистами на обвинения в симпатиях к России, его выступление транслировал Fox News. "Мы слышим его заявление (Трампа - ред.) о желании принести мир на Украину. Это можно только приветствовать. Мы получаем определенную информацию о предполагаемых действиях в этом направлении. Это тоже можно только приветствовать. Но будем дальше смотреть, как в реальности развивается ситуация", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента США.
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998591912.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Москва приветствует заявления Трампа о мирном урегулировании
Песков: Москва приветствует заявления Трампа о желании принести мир на Украину