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Движение на МКАД на востоке Москвы после ДТП восстановили
Движение на МКАД на востоке Москвы после ДТП восстановили - РИА Новости, 04.03.2025
Движение на МКАД на востоке Москвы после ДТП восстановили
Движение на 107-м километре МКАД на востоке Москвы восстановлено после крупного ДТП, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T01:09:00+03:00
2025-03-04T01:09:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Движение на 107-м километре МКАД на востоке Москвы восстановлено после крупного ДТП, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее дептранс сообщал о ДТП на внешней стороне 107-го километра МКАД на востоке столицы, движение было перекрыто. Позднее столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности уточнил, что столкнулись несколько автомобилей, в том числе грузовых, в результате аварии пострадала женщина, ее эвакуировали в больницу на вертолете. "Движение на внешней стороне 107-го километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, москва
Движение на МКАД на востоке Москвы после ДТП восстановили
Дептранс: движение на МКАД на востоке Москвы после ДТП восстановили