Рейтинг@Mail.ru
Движение на МКАД на востоке Москвы после ДТП восстановили - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:09 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/moskva-2002868942.html
Движение на МКАД на востоке Москвы после ДТП восстановили
Движение на МКАД на востоке Москвы после ДТП восстановили - РИА Новости, 04.03.2025
Движение на МКАД на востоке Москвы после ДТП восстановили
Движение на 107-м километре МКАД на востоке Москвы восстановлено после крупного ДТП, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T01:09:00+03:00
2025-03-04T01:09:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841760621_0:85:3337:1962_1920x0_80_0_0_3d273290ab74a68d3a71663e84638b28.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Движение на 107-м километре МКАД на востоке Москвы восстановлено после крупного ДТП, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее дептранс сообщал о ДТП на внешней стороне 107-го километра МКАД на востоке столицы, движение было перекрыто. Позднее столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности уточнил, что столкнулись несколько автомобилей, в том числе грузовых, в результате аварии пострадала женщина, ее эвакуировали в больницу на вертолете. "Движение на внешней стороне 107-го километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250304/moskva-2002867648.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841760621_304:0:3033:2047_1920x0_80_0_0_75b8153ab6ee4c437a4ed10929f2fab2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Движение на МКАД на востоке Москвы после ДТП восстановили

Дептранс: движение на МКАД на востоке Москвы после ДТП восстановили

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Движение на 107-м километре МКАД на востоке Москвы восстановлено после крупного ДТП, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее дептранс сообщал о ДТП на внешней стороне 107-го километра МКАД на востоке столицы, движение было перекрыто. Позднее столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности уточнил, что столкнулись несколько автомобилей, в том числе грузовых, в результате аварии пострадала женщина, ее эвакуировали в больницу на вертолете.
"Движение на внешней стороне 107-го километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Медицинский вертолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Пострадавшую в ДТП на МКАД на востоке Москвы эвакуировали на вертолете
00:49
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала