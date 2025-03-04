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Пострадавшую в ДТП на МКАД на востоке Москвы эвакуировали на вертолете - РИА Новости, 04.03.2025
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00:49 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/moskva-2002867648.html
Пострадавшую в ДТП на МКАД на востоке Москвы эвакуировали на вертолете
Пострадавшую в ДТП на МКАД на востоке Москвы эвакуировали на вертолете - РИА Новости, 04.03.2025
Пострадавшую в ДТП на МКАД на востоке Москвы эвакуировали на вертолете
Несколько автомобилей, в том числе грузовых, столкнулись на МКАД на востоке Москвы, в результате аварии пострадала женщина, ее эвакуировали в больницу на... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T00:49:00+03:00
2025-03-04T00:49:00+03:00
москва
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Несколько автомобилей, в том числе грузовых, столкнулись на МКАД на востоке Москвы, в результате аварии пострадала женщина, ее эвакуировали в больницу на вертолете, сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Ранее департамент транспорта Москвы сообщал о ДТП на внешней стороне 107-го километра МКАД на востоке столицы, движение было перекрыто. "Столкнулось несколько автомобилей, в том числе грузовых... По воздуху эвакуировали с различными травмами пострадавшую женщину в специализированное лечебное учреждение столицы", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что к месту происшествия были незамедлительно направлены экстренные службы города, в том числе вылетел дежурный санитарный вертолет Московского авиационного центра. На борту воздушного судна пострадавшую сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф Москвы.
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Пострадавшую в ДТП на МКАД на востоке Москвы эвакуировали на вертолете

Пострадавшую в ДТП на востоке Москвы эвакуировали в больницу на вертолете

© РИА Новости / Владимир Буров | Перейти в медиабанкМедицинский вертолет в небе
Медицинский вертолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Владимир Буров
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Медицинский вертолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Несколько автомобилей, в том числе грузовых, столкнулись на МКАД на востоке Москвы, в результате аварии пострадала женщина, ее эвакуировали в больницу на вертолете, сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Ранее департамент транспорта Москвы сообщал о ДТП на внешней стороне 107-го километра МКАД на востоке столицы, движение было перекрыто.
"Столкнулось несколько автомобилей, в том числе грузовых... По воздуху эвакуировали с различными травмами пострадавшую женщину в специализированное лечебное учреждение столицы", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что к месту происшествия были незамедлительно направлены экстренные службы города, в том числе вылетел дежурный санитарный вертолет Московского авиационного центра. На борту воздушного судна пострадавшую сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф Москвы.
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