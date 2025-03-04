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Возвращенные с Украины россияне прибыли в Курскую область - РИА Новости, 04.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:32 04.03.2025 (обновлено: 19:19 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/moskalkova-2003025706.html
Возвращенные с Украины россияне прибыли в Курскую область
Возвращенные с Украины россияне прибыли в Курскую область - РИА Новости, 04.03.2025
Возвращенные с Украины россияне прибыли в Курскую область
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила в Telegram-канале, что куряне, возвращенные накануне в Россию с Украины, прибыли в Курскую... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T17:32:00+03:00
2025-03-04T19:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
украина
россия
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила в Telegram-канале, что куряне, возвращенные накануне в Россию с Украины, прибыли в Курскую область."Наконец-то дома! На Курской земле вернувшиеся с Украины обнимают родных и близких. Радуемся долгожданной встрече вместе с врио губернатора Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном", — написала она. Федеральный омбудсмен рассказала, что людей разместят в ПВР, где их ждут врачи, психологи, родные и близкие."Особенные слова благодарности я хотела бы сказать Международному комитету Красного Креста и нашему Российскому Красному Кресту. Начинай от Сум, МККК выделил скорые помощи для тех, кто не мог передвигаться, автобусы, сухие пайки, теплые вещи", — подчеркнула Москалькова. Накануне она сообщила, что среди возвращенных в основном пожилые люди, но есть и четыре ребенка. У многих тяжелые травмы и болезни. Как уточнил врио главы региона, дети — это двое школьников и двое малышей, самой маленькой девочке меньше двух лет. Среди взрослых есть инвалиды, одной из женщин в мае исполнится 90 лет.Он пообещал, что всем помогут с получением всех мер поддержки, включая установленную по решению Владимира Путина ежемесячную выплату в 65 тысяч рублей, а школьникам дадут возможность возобновить учебу в любом удобном формате и дополнительно закрепят за ними учителей. Хинштейн заверил, что работа будет продолжаться безостановочно до тех пор, пока каждый не вернется домой.В конце ноября Москалькова рассказала, что с Украины удалось вернуть 46 жителей курского приграничья. По их словам, украинские военные запрещали им уезжать, но предлагали вывезти их в Сумскую область.
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курская область, украина, россия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины
Возвращенные с Украины россияне прибыли в Курскую область

Москалькова: возвращенные в Россию с Украины жители прибыли в Курскую область

© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramВозвращенные в Россию с Украины жители прибыли в Курскую область. 4 марта 2025
Возвращенные в Россию с Украины жители прибыли в Курскую область. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Возвращенные в Россию с Украины жители прибыли в Курскую область. 4 марта 2025
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила в Telegram-канале, что куряне, возвращенные накануне в Россию с Украины, прибыли в Курскую область.

В понедельник на родину вернулись 33 жителя Курской области, вывезенные ВСУ.

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"Наконец-то дома! На Курской земле вернувшиеся с Украины обнимают родных и близких. Радуемся долгожданной встрече вместе с врио губернатора Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном", — написала она.
Федеральный омбудсмен рассказала, что людей разместят в ПВР, где их ждут врачи, психологи, родные и близкие.
"Особенные слова благодарности я хотела бы сказать Международному комитету Красного Креста и нашему Российскому Красному Кресту. Начинай от Сум, МККК выделил скорые помощи для тех, кто не мог передвигаться, автобусы, сухие пайки, теплые вещи", — подчеркнула Москалькова.
Накануне она сообщила, что среди возвращенных в основном пожилые люди, но есть и четыре ребенка. У многих тяжелые травмы и болезни.
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Как уточнил врио главы региона, дети — это двое школьников и двое малышей, самой маленькой девочке меньше двух лет. Среди взрослых есть инвалиды, одной из женщин в мае исполнится 90 лет.
Он пообещал, что всем помогут с получением всех мер поддержки, включая установленную по решению Владимира Путина ежемесячную выплату в 65 тысяч рублей, а школьникам дадут возможность возобновить учебу в любом удобном формате и дополнительно закрепят за ними учителей. Хинштейн заверил, что работа будет продолжаться безостановочно до тех пор, пока каждый не вернется домой.
В конце ноября Москалькова рассказала, что с Украины удалось вернуть 46 жителей курского приграничья. По их словам, украинские военные запрещали им уезжать, но предлагали вывезти их в Сумскую область.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаРоссияТатьяна МоскальковаВооруженные силы Украины
 
 
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