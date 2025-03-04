Возвращенные с Украины россияне прибыли в Курскую область
Москалькова: возвращенные в Россию с Украины жители прибыли в Курскую область
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramВозвращенные в Россию с Украины жители прибыли в Курскую область. 4 марта 2025
Возвращенные в Россию с Украины жители прибыли в Курскую область. 4 марта 2025
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила в Telegram-канале, что куряне, возвращенные накануне в Россию с Украины, прибыли в Курскую область.
В понедельник на родину вернулись 33 жителя Курской области, вывезенные ВСУ.
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"Наконец-то дома! На Курской земле вернувшиеся с Украины обнимают родных и близких. Радуемся долгожданной встрече вместе с врио губернатора Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном", — написала она.
Федеральный омбудсмен рассказала, что людей разместят в ПВР, где их ждут врачи, психологи, родные и близкие.
"Особенные слова благодарности я хотела бы сказать Международному комитету Красного Креста и нашему Российскому Красному Кресту. Начинай от Сум, МККК выделил скорые помощи для тех, кто не мог передвигаться, автобусы, сухие пайки, теплые вещи", — подчеркнула Москалькова.
Накануне она сообщила, что среди возвращенных в основном пожилые люди, но есть и четыре ребенка. У многих тяжелые травмы и болезни.
Как уточнил врио главы региона, дети — это двое школьников и двое малышей, самой маленькой девочке меньше двух лет. Среди взрослых есть инвалиды, одной из женщин в мае исполнится 90 лет.
Он пообещал, что всем помогут с получением всех мер поддержки, включая установленную по решению Владимира Путина ежемесячную выплату в 65 тысяч рублей, а школьникам дадут возможность возобновить учебу в любом удобном формате и дополнительно закрепят за ними учителей. Хинштейн заверил, что работа будет продолжаться безостановочно до тех пор, пока каждый не вернется домой.
В конце ноября Москалькова рассказала, что с Украины удалось вернуть 46 жителей курского приграничья. По их словам, украинские военные запрещали им уезжать, но предлагали вывезти их в Сумскую область.