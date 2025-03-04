https://ria.ru/20250304/moskalkova-2003025706.html

Возвращенные с Украины россияне прибыли в Курскую область

Возвращенные с Украины россияне прибыли в Курскую область - РИА Новости, 04.03.2025

Возвращенные с Украины россияне прибыли в Курскую область

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила в Telegram-канале, что куряне, возвращенные накануне в Россию с Украины, прибыли в Курскую... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T17:32:00+03:00

2025-03-04T17:32:00+03:00

2025-03-04T19:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

украина

россия

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила в Telegram-канале, что куряне, возвращенные накануне в Россию с Украины, прибыли в Курскую область."Наконец-то дома! На Курской земле вернувшиеся с Украины обнимают родных и близких. Радуемся долгожданной встрече вместе с врио губернатора Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном", — написала она. Федеральный омбудсмен рассказала, что людей разместят в ПВР, где их ждут врачи, психологи, родные и близкие."Особенные слова благодарности я хотела бы сказать Международному комитету Красного Креста и нашему Российскому Красному Кресту. Начинай от Сум, МККК выделил скорые помощи для тех, кто не мог передвигаться, автобусы, сухие пайки, теплые вещи", — подчеркнула Москалькова. Накануне она сообщила, что среди возвращенных в основном пожилые люди, но есть и четыре ребенка. У многих тяжелые травмы и болезни. Как уточнил врио главы региона, дети — это двое школьников и двое малышей, самой маленькой девочке меньше двух лет. Среди взрослых есть инвалиды, одной из женщин в мае исполнится 90 лет.Он пообещал, что всем помогут с получением всех мер поддержки, включая установленную по решению Владимира Путина ежемесячную выплату в 65 тысяч рублей, а школьникам дадут возможность возобновить учебу в любом удобном формате и дополнительно закрепят за ними учителей. Хинштейн заверил, что работа будет продолжаться безостановочно до тех пор, пока каждый не вернется домой.В конце ноября Москалькова рассказала, что с Украины удалось вернуть 46 жителей курского приграничья. По их словам, украинские военные запрещали им уезжать, но предлагали вывезти их в Сумскую область.

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курская область

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курская область, украина, россия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины