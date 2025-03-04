https://ria.ru/20250304/moshennichestvo-2002983901.html
Путин 5 марта обсудит с правительством меры по борьбе с мошенничеством
Путин 5 марта обсудит с правительством меры по борьбе с мошенничеством - РИА Новости, 04.03.2025
Путин 5 марта обсудит с правительством меры по борьбе с мошенничеством
Президент России Владимир Путин 5 марта обсудит с членами правительства меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T15:06:00+03:00
2025-03-04T15:06:00+03:00
2025-03-04T15:12:00+03:00
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 марта обсудит с членами правительства меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, сообщает пресс-служба Кремля."Пятого марта Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - комплексные меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладом выступят вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Банка России Эльвира Набиуллина, генпрокурор Игорь Краснов и руководитель исполнительного комитета Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Михаил Кузнецов. Кроме того, будут рассмотрены текущие вопросы.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин 5 марта обсудит с правительством меры по борьбе с мошенничеством
Путин 5 марта обсудит с правительством меры по борьбе с интернет-мошенничеством