https://ria.ru/20250304/mjanma-2002969608.html

Премьер Мьянмы заявил о намерении открыть два генконсульства в России

Премьер Мьянмы заявил о намерении открыть два генконсульства в России - РИА Новости, 04.03.2025

Премьер Мьянмы заявил о намерении открыть два генконсульства в России

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил о намерении открыть два генеральных консульства в... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T14:09:00+03:00

2025-03-04T14:09:00+03:00

2025-03-04T14:09:00+03:00

мьянма

россия

мин аун хлайн

михаил мишустин

политика

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил о намерении открыть два генеральных консульства в России. "Для того, чтобы улучшить дипломатические отношения между нашими двумя странами, в ходе моего визита планируется открыть два генеральных консульства в Российской Федерации", - сказал он. Обращаясь к Мишустину, он высказал просьбу также открыть генконсульство в мьянмском городе Мандалай. Говоря об улучшении отношений и экономике, премьер Мьянмы рассказал о создании двустороннего комитета по экономическому сотрудничеству. По его словам, в Мьянме в этом году успешно прошло уже пятое заседание. В начале встречи Мин Аун Хлайн поблагодарил за теплый прием и гостеприимство. Он отметил, что это уже одиннадцатый визит в Россию. По его словам, развитие отношений двух стран получило новый импульс в 2021 году.

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мьянма, россия, мин аун хлайн, михаил мишустин, политика