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Премьер Мьянмы заявил о намерении открыть два генконсульства в России - РИА Новости, 04.03.2025
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14:09 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/mjanma-2002969608.html
Премьер Мьянмы заявил о намерении открыть два генконсульства в России
Премьер Мьянмы заявил о намерении открыть два генконсульства в России - РИА Новости, 04.03.2025
Премьер Мьянмы заявил о намерении открыть два генконсульства в России
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил о намерении открыть два генеральных консульства в... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:09:00+03:00
2025-03-04T14:09:00+03:00
мьянма
россия
мин аун хлайн
михаил мишустин
политика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил о намерении открыть два генеральных консульства в России. "Для того, чтобы улучшить дипломатические отношения между нашими двумя странами, в ходе моего визита планируется открыть два генеральных консульства в Российской Федерации", - сказал он. Обращаясь к Мишустину, он высказал просьбу также открыть генконсульство в мьянмском городе Мандалай. Говоря об улучшении отношений и экономике, премьер Мьянмы рассказал о создании двустороннего комитета по экономическому сотрудничеству. По его словам, в Мьянме в этом году успешно прошло уже пятое заседание. В начале встречи Мин Аун Хлайн поблагодарил за теплый прием и гостеприимство. Он отметил, что это уже одиннадцатый визит в Россию. По его словам, развитие отношений двух стран получило новый импульс в 2021 году.
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мьянма, россия, мин аун хлайн, михаил мишустин, политика
Мьянма, Россия, Мин Аун Хлайн, Михаил Мишустин, Политика
Премьер Мьянмы заявил о намерении открыть два генконсульства в России

Премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил о намерении открыть два генконсульства в РФ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время встречи
Премьер-министр Михаил Мишустин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Михаил Мишустин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время встречи
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил о намерении открыть два генеральных консульства в России.
"Для того, чтобы улучшить дипломатические отношения между нашими двумя странами, в ходе моего визита планируется открыть два генеральных консульства в Российской Федерации", - сказал он.
Обращаясь к Мишустину, он высказал просьбу также открыть генконсульство в мьянмском городе Мандалай. Говоря об улучшении отношений и экономике, премьер Мьянмы рассказал о создании двустороннего комитета по экономическому сотрудничеству. По его словам, в Мьянме в этом году успешно прошло уже пятое заседание.
В начале встречи Мин Аун Хлайн поблагодарил за теплый прием и гостеприимство. Он отметил, что это уже одиннадцатый визит в Россию. По его словам, развитие отношений двух стран получило новый импульс в 2021 году.
Президент РФ Владимир Путин и премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Кремль: Путин и премьер Мьянмы сделают заявления по итогам переговоров
Вчера, 12:44
 
МьянмаРоссияМин Аун ХлайнМихаил МишустинПолитика
 
 
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