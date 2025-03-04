https://ria.ru/20250304/mishustin-2003074507.html
Мишустин назначил Федюнину главой Фонда поддержки детей
Мишустин назначил Федюнину главой Фонда поддержки детей - РИА Новости, 04.03.2025
Мишустин назначил Федюнину главой Фонда поддержки детей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Елену Федюнину на должность председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T21:56:00+03:00
2025-03-04T21:56:00+03:00
2025-03-04T21:57:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Елену Федюнину на должность председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Федюнину Елену Геннадьевну председателем правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", - говорится в документе. Кроме того, другим распоряжением премьер-министр освободил от должности Марину Гордееву по ее просьбе. "Освободить Гордееву Марину Владимировну от должности председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по ее просьбе", - говорится в распоряжении.
https://ria.ru/20250303/balanin-2002765943.html
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политика, россия, михаил мишустин, общество
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин назначил Федюнину главой Фонда поддержки детей
Мишустин назначил Елену Федюнину председателем правления Фонда поддержки детей