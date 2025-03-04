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Минздрав рассказал о снижении распространенности курения к 2030 году - РИА Новости, 04.03.2025
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14:19 04.03.2025 (обновлено: 14:24 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/minzdrav-2002973176.html
Минздрав рассказал о снижении распространенности курения к 2030 году
Минздрав рассказал о снижении распространенности курения к 2030 году - РИА Новости, 04.03.2025
Минздрав рассказал о снижении распространенности курения к 2030 году
Минздрав ожидает, что распространенность курения к 2030 году снизится в России до 16% благодаря реализации национального проекта "Продолжительная и активная... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:19:00+03:00
2025-03-04T14:24:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
курение
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минздрав ожидает, что распространенность курения к 2030 году снизится в России до 16% благодаря реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В 2024-м году введена уголовная ответственность за продажу табака и никотина несовершеннолетним. Мы продолжим снижать доступность алкоголя и табака, а также повышать информированность об их вреде", - сказал Мурашко на форуме "Женщины за здоровое общество". Как следует из презентации министра, за время реализации федерального проекта "Здоровье для каждого", который входит в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", планируется снизить распространенность табакокурения до 16%.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), курение
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Курение
Минздрав рассказал о снижении распространенности курения к 2030 году

Минздрав ожидает снижения распространенности курения в России до 16% к 2030 году

© РИА Новости / Константин ЧалабовМужчина курит сигарету
Мужчина курит сигарету - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Мужчина курит сигарету. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минздрав ожидает, что распространенность курения к 2030 году снизится в России до 16% благодаря реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В 2024-м году введена уголовная ответственность за продажу табака и никотина несовершеннолетним. Мы продолжим снижать доступность алкоголя и табака, а также повышать информированность об их вреде", - сказал Мурашко на форуме "Женщины за здоровое общество".
Как следует из презентации министра, за время реализации федерального проекта "Здоровье для каждого", который входит в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", планируется снизить распространенность табакокурения до 16%.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Курение
 
 
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