https://ria.ru/20250304/minzdrav-2002973176.html

Минздрав рассказал о снижении распространенности курения к 2030 году

Минздрав рассказал о снижении распространенности курения к 2030 году - РИА Новости, 04.03.2025

Минздрав рассказал о снижении распространенности курения к 2030 году

Минздрав ожидает, что распространенность курения к 2030 году снизится в России до 16% благодаря реализации национального проекта "Продолжительная и активная... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T14:19:00+03:00

2025-03-04T14:19:00+03:00

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общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

курение

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минздрав ожидает, что распространенность курения к 2030 году снизится в России до 16% благодаря реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В 2024-м году введена уголовная ответственность за продажу табака и никотина несовершеннолетним. Мы продолжим снижать доступность алкоголя и табака, а также повышать информированность об их вреде", - сказал Мурашко на форуме "Женщины за здоровое общество". Как следует из презентации министра, за время реализации федерального проекта "Здоровье для каждого", который входит в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", планируется снизить распространенность табакокурения до 16%.

https://ria.ru/20250114/zavisimost-1993741779.html

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), курение