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Минюст подал иск о прекращении деятельности "Комсомола России" - РИА Новости, 04.03.2025
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06:26 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/minyust-2002884611.html
Минюст подал иск о прекращении деятельности "Комсомола России"
Минюст подал иск о прекращении деятельности "Комсомола России" - РИА Новости, 04.03.2025
Минюст подал иск о прекращении деятельности "Комсомола России"
Министерство юстиции РФ обратилось в Тверской суд Москвы с иском о прекращении деятельности общероссийской общественной молодежной организации "Всероссийский... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T06:26:00+03:00
2025-03-04T06:26:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министерство юстиции РФ обратилось в Тверской суд Москвы с иском о прекращении деятельности общероссийской общественной молодежной организации "Всероссийский Ленинский коммунистический союз молодежи", говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск зарегистрирован в суде 28 февраля, дата заседания не назначена. Причина подачи иска не уточняется. Согласно данным на сайте НКО, ВЛКСМ зарегистрирован в Москве в 2011 году. Является действующей некоммерческой организацией и учредителем двух газет, следует из открытых источников. Сайт "Комсомола России" не обновлялся с февраля 2024 года.
https://ria.ru/20250304/sud-2002865375.html
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москва
Москва
Минюст подал иск о прекращении деятельности "Комсомола России"

Минюст подал в суд иск о прекращении деятельности "Комсомола России"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министерство юстиции РФ обратилось в Тверской суд Москвы с иском о прекращении деятельности общероссийской общественной молодежной организации "Всероссийский Ленинский коммунистический союз молодежи", говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск зарегистрирован в суде 28 февраля, дата заседания не назначена.
Причина подачи иска не уточняется.
Согласно данным на сайте НКО, ВЛКСМ зарегистрирован в Москве в 2011 году. Является действующей некоммерческой организацией и учредителем двух газет, следует из открытых источников. Сайт "Комсомола России" не обновлялся с февраля 2024 года.
Суд - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
"Российский союз владельцев немецкой овчарки" прекратил деятельность
00:19
 
Москва
 
 
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