https://ria.ru/20250304/minyust-2002884611.html
Минюст подал иск о прекращении деятельности "Комсомола России"
Минюст подал иск о прекращении деятельности "Комсомола России" - РИА Новости, 04.03.2025
Минюст подал иск о прекращении деятельности "Комсомола России"
Министерство юстиции РФ обратилось в Тверской суд Москвы с иском о прекращении деятельности общероссийской общественной молодежной организации "Всероссийский... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T06:26:00+03:00
2025-03-04T06:26:00+03:00
2025-03-04T06:26:00+03:00
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министерство юстиции РФ обратилось в Тверской суд Москвы с иском о прекращении деятельности общероссийской общественной молодежной организации "Всероссийский Ленинский коммунистический союз молодежи", говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск зарегистрирован в суде 28 февраля, дата заседания не назначена. Причина подачи иска не уточняется. Согласно данным на сайте НКО, ВЛКСМ зарегистрирован в Москве в 2011 году. Является действующей некоммерческой организацией и учредителем двух газет, следует из открытых источников. Сайт "Комсомола России" не обновлялся с февраля 2024 года.
https://ria.ru/20250304/sud-2002865375.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Минюст подал иск о прекращении деятельности "Комсомола России"
Минюст подал в суд иск о прекращении деятельности "Комсомола России"