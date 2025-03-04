https://ria.ru/20250304/minyust-2002884611.html

Минюст подал иск о прекращении деятельности "Комсомола России"

Минюст подал иск о прекращении деятельности "Комсомола России" - РИА Новости, 04.03.2025

Минюст подал иск о прекращении деятельности "Комсомола России"

Министерство юстиции РФ обратилось в Тверской суд Москвы с иском о прекращении деятельности общероссийской общественной молодежной организации "Всероссийский... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T06:26:00+03:00

2025-03-04T06:26:00+03:00

2025-03-04T06:26:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министерство юстиции РФ обратилось в Тверской суд Москвы с иском о прекращении деятельности общероссийской общественной молодежной организации "Всероссийский Ленинский коммунистический союз молодежи", говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск зарегистрирован в суде 28 февраля, дата заседания не назначена. Причина подачи иска не уточняется. Согласно данным на сайте НКО, ВЛКСМ зарегистрирован в Москве в 2011 году. Является действующей некоммерческой организацией и учредителем двух газет, следует из открытых источников. Сайт "Комсомола России" не обновлялся с февраля 2024 года.

https://ria.ru/20250304/sud-2002865375.html

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