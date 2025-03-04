https://ria.ru/20250304/minoborony-2002887355.html

Над шестью регионами России ночью сбили 18 украинских беспилотников

Над шестью регионами России ночью сбили 18 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.03.2025

Над шестью регионами России ночью сбили 18 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников над Ростовской, Воронежской, Самарской, Курской, Белгородской и... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T07:24:00+03:00

2025-03-04T07:24:00+03:00

2025-03-04T07:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

самарское

астраханская область

ростовская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников над Ростовской, Воронежской, Самарской, Курской, Белгородской и Астраханской областями, сообщило Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов: 10 БПЛА - над территорией Ростовской области, три БПЛА – над территорией Воронежской области, два БПЛА – над территорией Самарской области и по одному БПЛА - над территориями Курской, Белгородской и Астраханской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250304/spetsoperatsiya-2002883197.html

самарское

астраханская область

ростовская область

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безопасность, самарское, астраханская область, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)