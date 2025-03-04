https://ria.ru/20250304/minoborony-2002887355.html
Над шестью регионами России ночью сбили 18 украинских беспилотников
Над шестью регионами России ночью сбили 18 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.03.2025
Над шестью регионами России ночью сбили 18 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников над Ростовской, Воронежской, Самарской, Курской, Белгородской и... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T07:24:00+03:00
2025-03-04T07:24:00+03:00
2025-03-04T07:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
самарское
астраханская область
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников над Ростовской, Воронежской, Самарской, Курской, Белгородской и Астраханской областями, сообщило Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов: 10 БПЛА - над территорией Ростовской области, три БПЛА – над территорией Воронежской области, два БПЛА – над территорией Самарской области и по одному БПЛА - над территориями Курской, Белгородской и Астраханской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250304/spetsoperatsiya-2002883197.html
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безопасность, самарское, астраханская область, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Самарское, Астраханская область, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над шестью регионами России ночью сбили 18 украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 18 БПЛА ВСУ над шестью регионами России