https://ria.ru/20250304/minjust-2002904175.html
В суд поступил иск о ликвидации "Фонда Ройзмана*"
В суд поступил иск о ликвидации "Фонда Ройзмана*" - РИА Новости, 04.03.2025
В суд поступил иск о ликвидации "Фонда Ройзмана*"
Свердловский Минюст подал иск о ликвидации "Фонда Ройзмана*" в Екатеринбурге, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T10:11:00+03:00
2025-03-04T10:11:00+03:00
2025-03-04T11:30:00+03:00
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар — РИА Новости. Свердловский Минюст подал иск о ликвидации "Фонда Ройзмана*" в Екатеринбурге, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Иск о приостановлении деятельности или общественного объединения был направлен Министерством юстиции Свердловской области. В качестве административного ответчика указан благотворительный фонд "Фонд Ройзмана*", в суде его представляет гендиректор Светлана Косолапова.Согласно акту проверки, в деятельности организации обнаружены нарушения. Так, местонахождение фонда не совпадает с адресом, указанным в едином госреестре юридических лиц. Помимо этого, из 22 заявленных в уставе целей создания организации фактически деятельность осуществлялась только по пяти направлениям. Также собранные средства не использовались по назначению.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20250225/moskva-2001587228.html
свердловская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, происшествия
Свердловская область, Происшествия
В суд поступил иск о ликвидации "Фонда Ройзмана*"
Свердловский Минюст подал иск о ликвидации "Фонда Ройзмана"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар — РИА Новости. Свердловский Минюст подал иск о ликвидации "Фонда Ройзмана*" в Екатеринбурге, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Иск о приостановлении деятельности или общественного объединения был направлен Министерством юстиции Свердловской области
.
В качестве административного ответчика указан благотворительный фонд "Фонд Ройзмана*", в суде его представляет гендиректор Светлана Косолапова.
Согласно акту проверки, в деятельности организации обнаружены нарушения. Так, местонахождение фонда не совпадает с адресом, указанным в едином госреестре юридических лиц. Помимо этого, из 22 заявленных в уставе целей создания организации фактически деятельность осуществлялась только по пяти направлениям. Также собранные средства не использовались по назначению.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.