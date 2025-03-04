https://ria.ru/20250304/minjust-2002904175.html

В суд поступил иск о ликвидации "Фонда Ройзмана*"

В суд поступил иск о ликвидации "Фонда Ройзмана*" - РИА Новости, 04.03.2025

В суд поступил иск о ликвидации "Фонда Ройзмана*"

Свердловский Минюст подал иск о ликвидации "Фонда Ройзмана*" в Екатеринбурге, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T10:11:00+03:00

2025-03-04T10:11:00+03:00

2025-03-04T11:30:00+03:00

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар — РИА Новости. Свердловский Минюст подал иск о ликвидации "Фонда Ройзмана*" в Екатеринбурге, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Иск о приостановлении деятельности или общественного объединения был направлен Министерством юстиции Свердловской области. В качестве административного ответчика указан благотворительный фонд "Фонд Ройзмана*", в суде его представляет гендиректор Светлана Косолапова.Согласно акту проверки, в деятельности организации обнаружены нарушения. Так, местонахождение фонда не совпадает с адресом, указанным в едином госреестре юридических лиц. Помимо этого, из 22 заявленных в уставе целей создания организации фактически деятельность осуществлялась только по пяти направлениям. Также собранные средства не использовались по назначению.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20250225/moskva-2001587228.html

свердловская область

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

свердловская область, происшествия