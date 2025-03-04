https://ria.ru/20250304/minfin-2002999924.html

Минфин подготовил проект указа о продлении продажи валютной выручки

Минфин подготовил проект указа о продлении продажи валютной выручки - РИА Новости, 04.03.2025

Минфин подготовил проект указа о продлении продажи валютной выручки

Минфин России подготовил и разослал на согласование проект указа о продлении на период после 30 апреля 2025 года обязательной продажи валютной выручки... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T16:06:00+03:00

2025-03-04T16:06:00+03:00

2025-03-04T16:07:00+03:00

экономика

россия

алексей моисеев

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минфин России подготовил и разослал на согласование проект указа о продлении на период после 30 апреля 2025 года обязательной продажи валютной выручки экспортерами, сообщил журналистам замминистра Алексей Моисеев. Позднее пресс-служба Минфина уточнила, что указ предлагается продлить на один год."Мы сейчас разослали на согласование проект о продлении срока действия указа", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос о продлении требований о продаже валютной выручки. Говоря о возможных послаблениях в действующих правилах, он сообщил, что сейчас речь может идти только об отдельных структурных изменениях. "Цифры в основном регулируются постановлением правительства", - указал замглавы Минфина. "Сейчас есть две основные проблемы. Первая проблема - это то, что компании, совершенно обоснованно, на мой взгляд, поднимают вопрос о том, что они часто не могут обеспечить исполнение норм указа, потому что они попали под санкции", - отметил Моисеев. В этом случае они могут быть освобождены от ответственности за невыполнение действующих требований, но только в рамках сложной судебной процедуры. "Надо сделать ее более простой, упрощенной. И вот мы сейчас над этим работаем", - рассказал замминистра. Кроме того, по его словам, в новом указе планируется урегулировать ряд сложностей, возникающих у компаний или групп, которые одновременно являются и экспортерами, и импортерами. Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами было введено указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Согласно постановлению правительства, экспортеры из указа президента обязаны зачислять на счета в России не менее 40% валютной выручки, из которых не менее 90% они должны продавать на внутреннем рынке. При этом оговаривается, что продажа должна быть "в размере не менее 25% денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов)". При этом кабмин неоднократно смягчал нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи полученной по внешнеторговым контрактам выручки сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%.

https://ria.ru/20250214/valyuta-1999423549.html

https://ria.ru/20250225/dolg-2001484674.html

https://ria.ru/20250304/ekonomika-2002897508.html

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экономика, россия, алексей моисеев, министерство финансов рф (минфин россии)