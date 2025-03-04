Рейтинг@Mail.ru
МИД Турции пригласил временного поверенного в делах посольства Ирана - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/mid-2002991284.html
МИД Турции пригласил временного поверенного в делах посольства Ирана
МИД Турции пригласил временного поверенного в делах посольства Ирана - РИА Новости, 04.03.2025
МИД Турции пригласил временного поверенного в делах посольства Ирана
МИД Турции пригласил временного поверенного в делах посольства Ирана из-за "участившейся критики" Анкары, в ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T15:42:00+03:00
2025-03-04T15:42:00+03:00
в мире
турция
иран
анкара (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_0:250:2753:1798_1920x0_80_0_0_ffcad33b7dfbb4be9f5c5d8e2563da19.jpg
АНКАРА, 4 фев – РИА Новости. МИД Турции пригласил временного поверенного в делах посольства Ирана из-за "участившейся критики" Анкары, в ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения, сообщил журналистам официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Онджю Кечели. "Мы регулярно встречаемся и обмениваемся мнениями с иранскими официальными лицами. Сегодня мы пригласили в наше министерство временного поверенного в делах посольства Ирана. В ходе встречи обсуждались двусторонние вопросы. Мы также затронули вопрос об обвинениях некоторых иранских чиновников в адрес Турции. В последнее время мы наблюдаем, что иранские официальные лица все чаще публично высказывают свою критику в адрес Турции. На самом деле ранее мы передали иранской стороне подготовленное нами досье по этому вопросу",- заявил Кечели. По его словам, Анкара считает, что "вопросы внешней политики не должны использоваться для внутренней политики". "В этих рамках мы предпочитаем передавать критические сигналы, которые необходимо донести до другой страны, непосредственно ее собеседникам. По этому пути мы пошли и сегодня. Мы придаем большое значение нашим отношениям с Ираном. Для нас важно укреплять отношения между Турцией и Ираном", - отметил представитель турецкого ведомства.
https://ria.ru/20241208/turtsija-1987995950.html
турция
иран
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c5195696d38b30445335af53fb15cb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, иран, анкара (провинция)
В мире, Турция, Иран, Анкара (провинция)
МИД Турции пригласил временного поверенного в делах посольства Ирана

МИД Турции вызвал иранского дипломата из-за критики в адрес Анкары

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 4 фев – РИА Новости. МИД Турции пригласил временного поверенного в делах посольства Ирана из-за "участившейся критики" Анкары, в ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения, сообщил журналистам официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Онджю Кечели.
"Мы регулярно встречаемся и обмениваемся мнениями с иранскими официальными лицами. Сегодня мы пригласили в наше министерство временного поверенного в делах посольства Ирана. В ходе встречи обсуждались двусторонние вопросы. Мы также затронули вопрос об обвинениях некоторых иранских чиновников в адрес Турции. В последнее время мы наблюдаем, что иранские официальные лица все чаще публично высказывают свою критику в адрес Турции. На самом деле ранее мы передали иранской стороне подготовленное нами досье по этому вопросу",- заявил Кечели.
По его словам, Анкара считает, что "вопросы внешней политики не должны использоваться для внутренней политики".
"В этих рамках мы предпочитаем передавать критические сигналы, которые необходимо донести до другой страны, непосредственно ее собеседникам. По этому пути мы пошли и сегодня. Мы придаем большое значение нашим отношениям с Ираном. Для нас важно укреплять отношения между Турцией и Ираном", - отметил представитель турецкого ведомства.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
МИД Турции высоко оценил подход России и Ирана к ситуации в Сирии
8 декабря 2024, 13:35
 
В миреТурцияИранАнкара (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала