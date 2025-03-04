https://ria.ru/20250304/mid-2002991284.html

МИД Турции пригласил временного поверенного в делах посольства Ирана

МИД Турции пригласил временного поверенного в делах посольства Ирана - РИА Новости, 04.03.2025

МИД Турции пригласил временного поверенного в делах посольства Ирана

МИД Турции пригласил временного поверенного в делах посольства Ирана из-за "участившейся критики" Анкары, в ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T15:42:00+03:00

2025-03-04T15:42:00+03:00

2025-03-04T15:42:00+03:00

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АНКАРА, 4 фев – РИА Новости. МИД Турции пригласил временного поверенного в делах посольства Ирана из-за "участившейся критики" Анкары, в ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения, сообщил журналистам официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Онджю Кечели. "Мы регулярно встречаемся и обмениваемся мнениями с иранскими официальными лицами. Сегодня мы пригласили в наше министерство временного поверенного в делах посольства Ирана. В ходе встречи обсуждались двусторонние вопросы. Мы также затронули вопрос об обвинениях некоторых иранских чиновников в адрес Турции. В последнее время мы наблюдаем, что иранские официальные лица все чаще публично высказывают свою критику в адрес Турции. На самом деле ранее мы передали иранской стороне подготовленное нами досье по этому вопросу",- заявил Кечели. По его словам, Анкара считает, что "вопросы внешней политики не должны использоваться для внутренней политики". "В этих рамках мы предпочитаем передавать критические сигналы, которые необходимо донести до другой страны, непосредственно ее собеседникам. По этому пути мы пошли и сегодня. Мы придаем большое значение нашим отношениям с Ираном. Для нас важно укреплять отношения между Турцией и Ираном", - отметил представитель турецкого ведомства.

https://ria.ru/20241208/turtsija-1987995950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, иран, анкара (провинция)