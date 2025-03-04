МИД Турции пригласил временного поверенного в делах посольства Ирана
МИД Турции вызвал иранского дипломата из-за критики в адрес Анкары
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 4 фев – РИА Новости. МИД Турции пригласил временного поверенного в делах посольства Ирана из-за "участившейся критики" Анкары, в ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения, сообщил журналистам официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Онджю Кечели.
"Мы регулярно встречаемся и обмениваемся мнениями с иранскими официальными лицами. Сегодня мы пригласили в наше министерство временного поверенного в делах посольства Ирана. В ходе встречи обсуждались двусторонние вопросы. Мы также затронули вопрос об обвинениях некоторых иранских чиновников в адрес Турции. В последнее время мы наблюдаем, что иранские официальные лица все чаще публично высказывают свою критику в адрес Турции. На самом деле ранее мы передали иранской стороне подготовленное нами досье по этому вопросу",- заявил Кечели.
По его словам, Анкара считает, что "вопросы внешней политики не должны использоваться для внутренней политики".
"В этих рамках мы предпочитаем передавать критические сигналы, которые необходимо донести до другой страны, непосредственно ее собеседникам. По этому пути мы пошли и сегодня. Мы придаем большое значение нашим отношениям с Ираном. Для нас важно укреплять отношения между Турцией и Ираном", - отметил представитель турецкого ведомства.
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