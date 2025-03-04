https://ria.ru/20250304/metka-2002950192.html

Слуцкий оценил решение США прекратить помощь Украине

Слуцкий оценил решение США прекратить помощь Украине - РИА Новости, 04.03.2025

Слуцкий оценил решение США прекратить помощь Украине

Решение США о приостановке предоставления военной помощи Украине - еще одна "черная метка" Владимиру Зеленскому после его изгнания из Овального кабинета,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T13:09:00+03:00

2025-03-04T13:09:00+03:00

2025-03-04T13:09:00+03:00

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украина

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владимир зеленский

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Решение США о приостановке предоставления военной помощи Украине - еще одна "черная метка" Владимиру Зеленскому после его изгнания из Овального кабинета, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятом администрацией Трампа решении приостановить предоставление военной помощи Украине, призвав партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира. "Трамп ответил на хамство Зеленского и его стремление вести "войну до последнего украинца". США объявили о заморозке военной помощи Украине. Новую администрацию Белого дома, как оказалось, не устраивает роль спонсора-статиста тупой агрессии киевского режима. По сути, это еще одна "черная метка" Зеленскому после его изгнания из Овального кабинета. И не стоит обманываться обещаниями со стороны европейцев оказывать поддержку "столько, сколько потребуется". Горячие объятия и натянутые улыбки евробюрократов после провала укрофюрера – это лишь попытка сохранить свое лицо", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что Россия же по-прежнему намерена достигать целей спецоперации, и "на поле боя, и за столом переговоров". -

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), госдума рф