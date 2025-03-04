https://ria.ru/20250304/metka-2002950192.html
Слуцкий оценил решение США прекратить помощь Украине
Слуцкий оценил решение США прекратить помощь Украине - РИА Новости, 04.03.2025
Слуцкий оценил решение США прекратить помощь Украине
Решение США о приостановке предоставления военной помощи Украине - еще одна "черная метка" Владимиру Зеленскому после его изгнания из Овального кабинета,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:09:00+03:00
2025-03-04T13:09:00+03:00
2025-03-04T13:09:00+03:00
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леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Решение США о приостановке предоставления военной помощи Украине - еще одна "черная метка" Владимиру Зеленскому после его изгнания из Овального кабинета, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятом администрацией Трампа решении приостановить предоставление военной помощи Украине, призвав партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира. "Трамп ответил на хамство Зеленского и его стремление вести "войну до последнего украинца". США объявили о заморозке военной помощи Украине. Новую администрацию Белого дома, как оказалось, не устраивает роль спонсора-статиста тупой агрессии киевского режима. По сути, это еще одна "черная метка" Зеленскому после его изгнания из Овального кабинета. И не стоит обманываться обещаниями со стороны европейцев оказывать поддержку "столько, сколько потребуется". Горячие объятия и натянутые улыбки евробюрократов после провала укрофюрера – это лишь попытка сохранить свое лицо", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что Россия же по-прежнему намерена достигать целей спецоперации, и "на поле боя, и за столом переговоров". -
https://ria.ru/20250304/rada-2002916929.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), госдума рф
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
Слуцкий оценил решение США прекратить помощь Украине
Слуцкий назвал приостановку помощи США Украине черной меткой Зеленскому
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Решение США о приостановке предоставления военной помощи Украине - еще одна "черная метка" Владимиру Зеленскому после его изгнания из Овального кабинета, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятом администрацией Трампа решении приостановить предоставление военной помощи Украине, призвав партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира.
"Трамп ответил на хамство Зеленского и его стремление вести "войну до последнего украинца". США объявили о заморозке военной помощи Украине. Новую администрацию Белого дома, как оказалось, не устраивает роль спонсора-статиста тупой агрессии киевского режима. По сути, это еще одна "черная метка" Зеленскому после его изгнания из Овального кабинета. И не стоит обманываться обещаниями со стороны европейцев оказывать поддержку "столько, сколько потребуется". Горячие объятия и натянутые улыбки евробюрократов после провала укрофюрера – это лишь попытка сохранить свое лицо", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат добавил, что Россия же по-прежнему намерена достигать целей спецоперации, и "на поле боя, и за столом переговоров". -