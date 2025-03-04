https://ria.ru/20250304/meksika-2003018626.html
Мексика введет против США ответные пошлины
Мексика введет против США ответные пошлины - РИА Новости, 04.03.2025
Мексика введет против США ответные пошлины
Мексика ответит на введение пошлин со стороны США встречными мерами, заявила президент Клаудия Шейнбаум на пресс-конференции в Национальном дворце. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T17:07:00+03:00
2025-03-04T17:07:00+03:00
2025-03-04T17:43:00+03:00
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
мексика
клаудия шейнбаум
сша
канада
дональд трамп
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003029356_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef8cc8328ae91fc7205fb4f823147bc7.jpg
МЕХИКО, 4 мар — РИА Новости. Мексика ответит на введение пошлин со стороны США встречными мерами, заявила президент Клаудия Шейнбаум на пресс-конференции в Национальном дворце."Сегодня я хочу ясно заявить, что мы всегда будем искать решение путем переговоров, как мы и предлагали, в рамках уважения нашего суверенитета, но одностороннее решение, принятое Соединенными Штатами, затрагивает национальные и иностранные компании, работающие в нашей стране, и затрагивает наших людей. Поэтому мы решили ответить тарифными и нетарифными мерами, о которых я публично объявлю в следующее воскресенье", — сказала она. С сегодняшнего дня США ввели 25-процентные импортные пошлины на товары из Мексики и Канады и дополнительные десятипроцентные тарифы на продукцию из Китая. Как заявил Белый дом, эти меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение исходящих из соседних стран угроз. Речь идет о нелегальной миграции и поставках фентанила.Кроме того, Штаты намерены ввести "зеркальные тарифы" для стран Евросоюза — если их пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных мерах, ЕС также намерен отреагировать, если угрозы президента Дональда Трампа реализуются.
https://ria.ru/20250216/ssha-1999607590.html
https://ria.ru/20250304/baffetty-2002976178.html
мексика
сша
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003029356_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd5ab941572bf8869836d3ffcaf5f06a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, мексика, клаудия шейнбаум, сша, канада, дональд трамп, евросоюз, в мире
Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Мексика, Клаудия Шейнбаум, США, Канада, Дональд Трамп, Евросоюз, В мире
Мексика введет против США ответные пошлины
Шейнбаум: Мексика введет против США ответные пошлины и другие меры