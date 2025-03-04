https://ria.ru/20250304/meksika-2003018626.html

Мексика введет против США ответные пошлины

Мексика введет против США ответные пошлины - РИА Новости, 04.03.2025

Мексика введет против США ответные пошлины

Мексика ответит на введение пошлин со стороны США встречными мерами, заявила президент Клаудия Шейнбаум на пресс-конференции в Национальном дворце. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T17:07:00+03:00

2025-03-04T17:07:00+03:00

2025-03-04T17:43:00+03:00

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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МЕХИКО, 4 мар — РИА Новости. Мексика ответит на введение пошлин со стороны США встречными мерами, заявила президент Клаудия Шейнбаум на пресс-конференции в Национальном дворце."Сегодня я хочу ясно заявить, что мы всегда будем искать решение путем переговоров, как мы и предлагали, в рамках уважения нашего суверенитета, но одностороннее решение, принятое Соединенными Штатами, затрагивает национальные и иностранные компании, работающие в нашей стране, и затрагивает наших людей. Поэтому мы решили ответить тарифными и нетарифными мерами, о которых я публично объявлю в следующее воскресенье", — сказала она. С сегодняшнего дня США ввели 25-процентные импортные пошлины на товары из Мексики и Канады и дополнительные десятипроцентные тарифы на продукцию из Китая. Как заявил Белый дом, эти меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение исходящих из соседних стран угроз. Речь идет о нелегальной миграции и поставках фентанила.Кроме того, Штаты намерены ввести "зеркальные тарифы" для стран Евросоюза — если их пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных мерах, ЕС также намерен отреагировать, если угрозы президента Дональда Трампа реализуются.

https://ria.ru/20250216/ssha-1999607590.html

https://ria.ru/20250304/baffetty-2002976178.html

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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, мексика, клаудия шейнбаум, сша, канада, дональд трамп, евросоюз, в мире