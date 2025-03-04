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Мексика введет против США ответные пошлины - РИА Новости, 04.03.2025
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17:07 04.03.2025 (обновлено: 17:43 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/meksika-2003018626.html
Мексика введет против США ответные пошлины
Мексика введет против США ответные пошлины - РИА Новости, 04.03.2025
Мексика введет против США ответные пошлины
Мексика ответит на введение пошлин со стороны США встречными мерами, заявила президент Клаудия Шейнбаум на пресс-конференции в Национальном дворце. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T17:07:00+03:00
2025-03-04T17:43:00+03:00
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
мексика
клаудия шейнбаум
сша
канада
дональд трамп
евросоюз
в мире
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МЕХИКО, 4 мар — РИА Новости. Мексика ответит на введение пошлин со стороны США встречными мерами, заявила президент Клаудия Шейнбаум на пресс-конференции в Национальном дворце."Сегодня я хочу ясно заявить, что мы всегда будем искать решение путем переговоров, как мы и предлагали, в рамках уважения нашего суверенитета, но одностороннее решение, принятое Соединенными Штатами, затрагивает национальные и иностранные компании, работающие в нашей стране, и затрагивает наших людей. Поэтому мы решили ответить тарифными и нетарифными мерами, о которых я публично объявлю в следующее воскресенье", — сказала она. С сегодняшнего дня США ввели 25-процентные импортные пошлины на товары из Мексики и Канады и дополнительные десятипроцентные тарифы на продукцию из Китая. Как заявил Белый дом, эти меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение исходящих из соседних стран угроз. Речь идет о нелегальной миграции и поставках фентанила.Кроме того, Штаты намерены ввести "зеркальные тарифы" для стран Евросоюза — если их пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных мерах, ЕС также намерен отреагировать, если угрозы президента Дональда Трампа реализуются.
https://ria.ru/20250216/ssha-1999607590.html
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, мексика, клаудия шейнбаум, сша, канада, дональд трамп, евросоюз, в мире
Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Мексика, Клаудия Шейнбаум, США, Канада, Дональд Трамп, Евросоюз, В мире
Мексика введет против США ответные пошлины

Шейнбаум: Мексика введет против США ответные пошлины и другие меры

© Getty Images / Apu GomesБольшегрузные автомобили на границе США и Мексики
Большегрузные автомобили на границе США и Мексики - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Getty Images / Apu Gomes
Большегрузные автомобили на границе США и Мексики. Архивное фото
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МЕХИКО, 4 мар — РИА Новости. Мексика ответит на введение пошлин со стороны США встречными мерами, заявила президент Клаудия Шейнбаум на пресс-конференции в Национальном дворце.
"Сегодня я хочу ясно заявить, что мы всегда будем искать решение путем переговоров, как мы и предлагали, в рамках уважения нашего суверенитета, но одностороннее решение, принятое Соединенными Штатами, затрагивает национальные и иностранные компании, работающие в нашей стране, и затрагивает наших людей. Поэтому мы решили ответить тарифными и нетарифными мерами, о которых я публично объявлю в следующее воскресенье", — сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
США вступили в главную для себя войну
16 февраля, 08:00
С сегодняшнего дня США ввели 25-процентные импортные пошлины на товары из Мексики и Канады и дополнительные десятипроцентные тарифы на продукцию из Китая. Как заявил Белый дом, эти меры направлены на защиту национальной экономики и пресечение исходящих из соседних стран угроз. Речь идет о нелегальной миграции и поставках фентанила.
Кроме того, Штаты намерены ввести "зеркальные тарифы" для стран Евросоюза — если их пошлины на американские товары выше, чем обратные.
Канада и Китай уже объявили об ответных мерах, ЕС также намерен отреагировать, если угрозы президента Дональда Трампа реализуются.
Уоррен Баффетт - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
"Это акт войны". Миллиардер Баффетт высказался о пошлинах США
Вчера, 14:28
 
Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыМексикаКлаудия ШейнбаумСШАКанадаДональд ТрампЕвросоюзВ мире
 
 
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