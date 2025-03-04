https://ria.ru/20250304/megafon-2002930191.html

"МегаФон": число фишинговых сайтов выросло вдвое за два месяца

"МегаФон": число фишинговых сайтов выросло вдвое за два месяца - РИА Новости, 04.03.2025

"МегаФон": число фишинговых сайтов выросло вдвое за два месяца

По данным антифишинговой платформы "МегаФона", число подобных мошеннических ресурсов в январе-феврале этого года выросло вдвое, сообщает пресс-служба оператора. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:03:00+03:00

2025-03-04T12:03:00+03:00

2025-03-04T12:31:00+03:00

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мегафон

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. По данным антифишинговой платформы "МегаФона", число подобных мошеннических ресурсов в январе-феврале этого года выросло вдвое, сообщает пресс-служба оператора. Уточняется, что в праздники интернет-мошенники традиционно повышают свою активность, и этот год не стал исключением. Обычно в преддверии праздников защитные решения оператора фиксируют рост количества фишинговых сайтов почти на треть, однако уже с начала года статистика показала почти двукратный рост. В прошлом году в новогодние каникулы и в преддверии гендерных праздников алгоритмы оператора фиксировали порядка 17 тысяч фишинговых доменов в месяц. В этом году уровень выявления в январе превысил отметку в 30 тысяч доменов. Наиболее распространены ресурсы, имитирующие инвестиционные проекты и финансовые организации, маркетплейсы, а в праздничный сезон к ним добавились сайты с несуществующими розыгрышами и акциями. Соотношение между основными видами фишинга осталось прежним. Ресурсы-имитаторы инвестиционной и финансовой тематики занимают примерно 60% от общей доли. Обычно они маскируются под брендинг крупных корпораций, сообщают о возможности получить выплату по случаю праздника или выгодно вложить деньги — для этого пользователь должен зарегистрироваться и указать данные своей платежной карты. На втором месте сайты, маскирующиеся под маркетплейсы и крупные интернет-магазины брендов, — всего около 10%. Они предлагают принять участие в несуществующем розыгрыше или получить бонусы и скидки на товары в честь праздника. Полученные при помощи фишинга сведения злоумышленники используют для дальнейшего давления на пользователя, получения доступа к денежным средствам и конфиденциальной информации. Статистика января-февраля указывает на то, что такие кампании адаптируются к праздникам: Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Растет и количество мошеннических ресурсов, нацеленных на кражу учетных записей мессенджеров и социальных сетей. Эта тенденция не связана с сезоном праздников, но динамика ее развития несколько выше, чем общие показатели роста фишинга. Если ранее выявляли около одной тысячи таких доменов в день, то сейчас этот показатель превышает 2,5 тысячи сайтов. Обычно на подобных ресурсах пользователей призывают авторизоваться при помощи мессенджера или соцсетей, чтобы принять участие в голосованиях, акциях или в целях безопасности, для подтверждения аккаунта. Отдельно стоит отметить категорию сайтов, имитирующих официальные сервисы проверки доступов или разрешений. Например, "Проверка запрета на въезд в РФ онлайн", "Управление по вопросам миграции". Пользователь вынужден ввести номер телефона и код из СМС, который приходит в мессенджере. Этот код используется мошенниками для доступа к учетной записи жертвы. Персональные и учетные данные — самая ценная информация, доступ к которой мошенники пытаются получить через взлом аккаунтов, фишинга, а также в ходе телефонных переговоров, когда жертва добровольно их сообщает. Такой угон аккаунта — это первый этап мошеннической схемы. Впоследствии учетные записи могут использовать для мошенничества по списку контактов, распространения спама, доступа к закрытым сообществам, конфиденциальным данным и денежным средствам жертвы. Чтобы защитить себя от фишинга, нужно добавить часто используемые официальные ресурсы в закладки браузера или скачать официальные приложения, установить антивирусное ПО. Обязательно установить двухфакторную аутентификацию в тех сервисах, где это возможно. В дальнейшем не пренебрегать предупреждениями оператора или защитных приложений при переходе на потенциально опасные страницы, не вводить код подтверждения, если не уверены в легитимности ресурса, проверять информацию в официальных источниках. "Мы всегда уделяем повышенное внимание угрозам в цифровом пространстве, с которыми могут столкнуться наши абоненты. Отслеживаем тенденции, новые приемы мошенников, чтобы предупреждать наших абонентов и совершенствовать продукты для защиты как абонентов, так и корпоративных клиентов. Противодействие мошенничеству ведется на разных уровнях, но важно помнить простые правила и следовать рекомендациям", — прокомментировал директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергей Хренов.

https://ria.ru/20250228/megafon-2002143876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мегафон