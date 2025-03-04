На ликвидацию последствий разлива мазута выделили дополнительные средства
На ликвидацию последствий разлива мазута выделили еще сто миллионов рублей
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Научный штаб для отработки очистки берега от мазута в Анапе
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Правительство выделило из своего резервного фонда дополнительно 104,8 миллиона рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщила пресс-служба кабмина.
"Из резервного фонда правительства выделено 104,8 миллиона рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Распоряжение об этом подписано", — уточнили в правительстве.
Эти средства направят Росморречфлоту на покупку боновых заграждений, а также биосорбента для локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов. В частности, за счет федерального финансирования планируют приобрести не менее 12 тысяч метров боновых заграждений и не менее 30 тонн биосорбента.
В пресс-службе напомнили, что ранее из резервного фонда кабмина на работы по утилизации и обезвреживанию песка, загрязненного мазутом, а также на восстановление пляжных территорий уже выделили полтора миллиарда рублей. Работы по ликвидации последствий декабрьской аварии координирует специальная правительственная комиссия под руководством вице-премьера Виталия Савельева, которая проводит свои заседания еженедельно.
"В настоящее время ведется комплексная работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации — завершается разделка кормовой части танкера "Волгонефть-239" и вывоз металла на утилизацию, идет сбор мазута со дна Черного моря, продолжается очистка пляжей, ведется усиленный контроль и мониторинг показателей качества окружающей среды", — добавили в правительстве.
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В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани ввели режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах ввели режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января объявили режим ЧС федерального характера.
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