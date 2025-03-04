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Маск высказался о попытке Зеленского оправдаться за скандал в Белом доме - РИА Новости, 04.03.2025
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20:12 04.03.2025 (обновлено: 20:29 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/mask-2003062831.html
Маск высказался о попытке Зеленского оправдаться за скандал в Белом доме
Маск высказался о попытке Зеленского оправдаться за скандал в Белом доме - РИА Новости, 04.03.2025
Маск высказался о попытке Зеленского оправдаться за скандал в Белом доме
Американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск в соцсети Х отреагировал на попытку Владимира... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T20:12:00+03:00
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сша
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владимир зеленский
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск в соцсети Х отреагировал на попытку Владимира Зеленского оправдаться за перепалку с лидером США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом."Важны действия, а не слова. Посмотрим, какие будут предприняты шаги", — написал он.Ранее глава киевского режима выразил сожаление из-за произошедшей ссоры в Белом доме и заявил о готовности к переговорам для урегулирования конфликта на Украине и подписанию сделки по ресурсам.Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
https://ria.ru/20250304/litva-2003019415.html
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в мире, сша, украина, илон маск, владимир зеленский, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Украина, Илон Маск, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джеймс Дэвид Вэнс
Маск высказался о попытке Зеленского оправдаться за скандал в Белом доме

Маск заявил о важности действий после слов Зеленского о перепалке с Трампом

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск в соцсети Х отреагировал на попытку Владимира Зеленского оправдаться за перепалку с лидером США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
"Важны действия, а не слова. Посмотрим, какие будут предприняты шаги", — написал он.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Литве решили "отомстить" Вэнсу за приостановку помощи Украине
Вчера, 17:11
Ранее глава киевского режима выразил сожаление из-за произошедшей ссоры в Белом доме и заявил о готовности к переговорам для урегулирования конфликта на Украине и подписанию сделки по ресурсам.
Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
На Западе придумали, как угомонить Зеленского
Вчера, 14:42
В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Грузии назвали главного врага Украины
Вчера, 18:58
 
В миреСШАУкраинаИлон МаскВладимир ЗеленскийДональд ТрампДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
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