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Маск высказался о попытке Зеленского оправдаться за скандал в Белом доме
Маск высказался о попытке Зеленского оправдаться за скандал в Белом доме - РИА Новости, 04.03.2025
Маск высказался о попытке Зеленского оправдаться за скандал в Белом доме
Американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск в соцсети Х отреагировал на попытку Владимира... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T20:12:00+03:00
2025-03-04T20:12:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск в соцсети Х отреагировал на попытку Владимира Зеленского оправдаться за перепалку с лидером США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом."Важны действия, а не слова. Посмотрим, какие будут предприняты шаги", — написал он.Ранее глава киевского режима выразил сожаление из-за произошедшей ссоры в Белом доме и заявил о готовности к переговорам для урегулирования конфликта на Украине и подписанию сделки по ресурсам.Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
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в мире, сша, украина, илон маск, владимир зеленский, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Украина, Илон Маск, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джеймс Дэвид Вэнс
Маск высказался о попытке Зеленского оправдаться за скандал в Белом доме
Маск заявил о важности действий после слов Зеленского о перепалке с Трампом