Рейтинг@Mail.ru
Маск согласился с утверждением, что Зеленский не хочет заключать мир - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/mask-2002932016.html
Маск согласился с утверждением, что Зеленский не хочет заключать мир
Маск согласился с утверждением, что Зеленский не хочет заключать мир - РИА Новости, 04.03.2025
Маск согласился с утверждением, что Зеленский не хочет заключать мир
Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск согласен с утверждением, что Владимир Зеленский не хочет... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:07:00+03:00
2025-03-04T12:07:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
владимир зеленский
илон маск
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924928385_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_4cf71ad52db8aa56a063941ffd5b07e6.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск согласен с утверждением, что Владимир Зеленский не хочет заключать мир, так как в противном случае закончится афера, позволяющая украинским олигархам наслаждаться миллиардами долларов, которые США направляли Киеву. "Совершенно верно", - написал Маск в X, комментируя интервью советника президента США по науке и технологиям, американский миллиардер Дэвида Сакса, который заявил, что у Зеленского, который "находится наверху этой (финансовой) пирамиды", есть сильная мотивация не добиваться урегулирования конфликта, иначе "эта афера закончится". Ранее президент США Дональд Трамп после резонансной перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что тот, кто высказывается против мирного урегулирования конфликта на Украине, "не задержится надолго". Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002853390.html
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002613451.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924928385_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_2b1c75b10d8353aeff7308dc2eaedf97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, илон маск, дональд трамп, нато
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Илон Маск, Дональд Трамп, НАТО
Маск согласился с утверждением, что Зеленский не хочет заключать мир

Маск согласился, что Зеленский не хочет заключать мир из-за миллиардной аферы

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск согласен с утверждением, что Владимир Зеленский не хочет заключать мир, так как в противном случае закончится афера, позволяющая украинским олигархам наслаждаться миллиардами долларов, которые США направляли Киеву.
"Совершенно верно", - написал Маск в X, комментируя интервью советника президента США по науке и технологиям, американский миллиардер Дэвида Сакса, который заявил, что у Зеленского, который "находится наверху этой (финансовой) пирамиды", есть сильная мотивация не добиваться урегулирования конфликта, иначе "эта афера закончится".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Маск сделал пугающее заявление о Зеленском
3 марта, 21:43
Ранее президент США Дональд Трамп после резонансной перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что тот, кто высказывается против мирного урегулирования конфликта на Украине, "не задержится надолго".
Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Маск обвинил Зеленского в безразличии к умирающим на фронте людям
2 марта, 19:52
 
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийИлон МаскДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала