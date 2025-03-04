https://ria.ru/20250304/mask-2002932016.html

Маск согласился с утверждением, что Зеленский не хочет заключать мир

Маск согласился с утверждением, что Зеленский не хочет заключать мир - РИА Новости, 04.03.2025

Маск согласился с утверждением, что Зеленский не хочет заключать мир

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск согласен с утверждением, что Владимир Зеленский не хочет... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:07:00+03:00

2025-03-04T12:07:00+03:00

2025-03-04T12:07:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск согласен с утверждением, что Владимир Зеленский не хочет заключать мир, так как в противном случае закончится афера, позволяющая украинским олигархам наслаждаться миллиардами долларов, которые США направляли Киеву. "Совершенно верно", - написал Маск в X, комментируя интервью советника президента США по науке и технологиям, американский миллиардер Дэвида Сакса, который заявил, что у Зеленского, который "находится наверху этой (финансовой) пирамиды", есть сильная мотивация не добиваться урегулирования конфликта, иначе "эта афера закончится". Ранее президент США Дональд Трамп после резонансной перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что тот, кто высказывается против мирного урегулирования конфликта на Украине, "не задержится надолго". Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002853390.html

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002613451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, илон маск, дональд трамп, нато