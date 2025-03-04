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СМИ: Маск сохранил членство в ведущем научном обществе Британии

СМИ: Маск сохранил членство в ведущем научном обществе Британии - РИА Новости, 04.03.2025

СМИ: Маск сохранил членство в ведущем научном обществе Британии

Американский предприниматель Илон Маск сохранил членство в Лондонском королевском обществе - ведущем научном сообществе Великобритании - после открытого письма... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T02:31:00+03:00

2025-03-04T02:31:00+03:00

2025-03-04T02:31:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск сохранил членство в Лондонском королевском обществе - ведущем научном сообществе Великобритании - после открытого письма учёных с требованием исключить его из него, сообщает газета Guardian. В феврале более 1,7 тысячи ученых подписали открытое письмо с требованием исключить Маска из Лондонского королевского общества. На 3 марта было запланировано заседание общества, темой которого должны были стать принципы публичных заявлений и поведения членов. "Членство Илона Маска в Королевском обществе осталось неизменным после заседания научного органа", - говорится в публикации. В ноябре 2024 года ведущий профессор в области нейропсихологии развития Оксфордского университета Дороти Бишоп отказалась от членства в Лондонском королевском обществе из-за того, что в нем также состоит Маск. Ряд академиков еще в августе 2024 года выразили беспокойство из-за комментариев Маска по поводу беспорядков в Британии и призвали отозвать его членство в обществе, писала Guardian. В открытом письме подчеркивалось, что с тех пор американский предприниматель сделал еще больше спорных высказываний, а сама ситуация усугубляется тем, что Маск занимает должность в администрации президента США Дональда Трампа. Ранее Маск призывал британцев к голосованию за правую партию Reform UK, заявив, что она является "единственной надеждой" страны. Он также назвал "злом" премьер-министра Великобритании Кира Стармера и призывал к его отставке на фоне обвинений британских властей в сокрытии массовых изнасилований девочек бандами. До этого бизнесмен писал в принадлежащей ему соцсети X под одним из видео с протестов в британских городах, что "гражданская война неизбежна". Позднее представитель Стармера заявил, что комментарии Маска, предрекшего Великобритании гражданскую войну, не имеют под собой оснований.

https://ria.ru/20250302/mask-2002531215.html

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в мире, великобритания, сша, илон маск, кир стармер, дональд трамп, оксфордский университет