СМИ: Маск сохранил членство в ведущем научном обществе Британии
Guardian: Маск сохранил членство в ведущем научном обществе Британии
© AP PhotoИлон Маск
© AP Photo
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск сохранил членство в Лондонском королевском обществе - ведущем научном сообществе Великобритании - после открытого письма учёных с требованием исключить его из него, сообщает газета Guardian.
В феврале более 1,7 тысячи ученых подписали открытое письмо с требованием исключить Маска из Лондонского королевского общества. На 3 марта было запланировано заседание общества, темой которого должны были стать принципы публичных заявлений и поведения членов.
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"Членство Илона Маска в Королевском обществе осталось неизменным после заседания научного органа", - говорится в публикации.
В ноябре 2024 года ведущий профессор в области нейропсихологии развития Оксфордского университета Дороти Бишоп отказалась от членства в Лондонском королевском обществе из-за того, что в нем также состоит Маск.
Ряд академиков еще в августе 2024 года выразили беспокойство из-за комментариев Маска по поводу беспорядков в Британии и призвали отозвать его членство в обществе, писала Guardian. В открытом письме подчеркивалось, что с тех пор американский предприниматель сделал еще больше спорных высказываний, а сама ситуация усугубляется тем, что Маск занимает должность в администрации президента США Дональда Трампа.
Ранее Маск призывал британцев к голосованию за правую партию Reform UK, заявив, что она является "единственной надеждой" страны. Он также назвал "злом" премьер-министра Великобритании Кира Стармера и призывал к его отставке на фоне обвинений британских властей в сокрытии массовых изнасилований девочек бандами. До этого бизнесмен писал в принадлежащей ему соцсети X под одним из видео с протестов в британских городах, что "гражданская война неизбежна". Позднее представитель Стармера заявил, что комментарии Маска, предрекшего Великобритании гражданскую войну, не имеют под собой оснований.