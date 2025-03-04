https://ria.ru/20250304/lukashenko-2003078754.html
Лукашенко рассказал, с чем связано начало СВО
Лукашенко рассказал, с чем связано начало СВО - РИА Новости, 04.03.2025
Лукашенко рассказал, с чем связано начало СВО
Начало СВО связано не только с экспансией НАТО на восток, но также с угрозами, которые появились на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T22:57:00+03:00
2025-03-04T22:57:00+03:00
2025-03-04T23:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Начало СВО связано не только с экспансией НАТО на восток, но также с угрозами, которые появились на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Дело даже не столько в расширении НАТО на восток, а дело в тех угрозах, которые возникли на Украине", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.На вопрос блогера о том, был ли у президента России Владимира Путина выбор, начинать ли СВО на фоне расширения НАТО на восток, белорусский лидер подчеркнул, что угроза заключалась не столько в НАТО, сколько в происходящем на Украине."У (президента России Владимира - ред.) Путина, возможно, могли быть альтернативы. Но дело даже не столько в расширении НАТО на восток, сколько в тех угрозах (на Украине - ред.). Это одна из крупнейших причин того, что произошло", - сказал Лукашенко.По словам Лукашенко, российский президент без промедления показал готовность к переговорам, видя масштабы, которые приобрел конфликт. Как отметил президент Белоруссии, путем переговоров Путин хотел достичь договоренностей по НАТО, денацификации, демилитаризации, отсутствию угрозы для русских на Украине, а также добиться прекращения дискриминации в использовании русского языка на Украине.
https://ria.ru/20250304/lukashenko-2003032775.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, НАТО, Россия, Владимир Путин, Союзное государство
Лукашенко рассказал, с чем связано начало СВО
Лукашенко: начало СВО связано с угрозами, которые появились на Украине