https://ria.ru/20250304/lukashenko-2003032775.html

Лукашенко ратифицировал договор с Россией о безопасности

Лукашенко ратифицировал договор с Россией о безопасности - РИА Новости, 04.03.2025

Лукашенко ратифицировал договор с Россией о безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с РФ о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, завершив таким... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T17:51:00+03:00

2025-03-04T17:51:00+03:00

2025-03-04T18:12:00+03:00

россия

александр лукашенко

белоруссия

в мире

безопасность

союзное государство

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МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с РФ о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, завершив таким образом внутригосударственные процедуры по ратификации документа, сообщила во вторник пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О ратификации договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что в международном договоре закреплены взаимные гарантии по осуществлению необходимых мер в случае посягательств на безопасность Белоруссии и России, а также Союзного государства в целом.По информации пресс-службы, выполнение обязательств предполагает коллективное противодействие односторонним ограничительным мерам экономического и иного характера, использование сторонами потенциала своих отношений с другими государствами и иными субъектами международного права для предотвращения посягательств на безопасность. Также предлагается принятие ответных мер не только на совершенные акты агрессии, но и на угрозы их совершения, а также незамедлительное предоставление необходимой военной, военно-технической и другой помощи."Предусмотренное договором сотрудничество носит углубленный характер, что соответствует имеющимся военно-политическим вызовам", - подчеркнули в пресс-службе.Ранее законопроект о ратификации договора принял парламент Белоруссии. Президент России Владимир Путин 28 февраля подписал закон, ратифицирующий договор между РФ и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

https://ria.ru/20250205/dogovor-1997587167.html

https://ria.ru/20250205/dogovor-1997588640.html

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россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире, безопасность