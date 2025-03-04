https://ria.ru/20250304/lukashenko-2003032775.html
Лукашенко ратифицировал договор с Россией о безопасности
Лукашенко ратифицировал договор с Россией о безопасности - РИА Новости, 04.03.2025
Лукашенко ратифицировал договор с Россией о безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с РФ о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, завершив таким... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T17:51:00+03:00
2025-03-04T17:51:00+03:00
2025-03-04T18:12:00+03:00
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
безопасность
союзное государство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987800996_235:17:3257:1717_1920x0_80_0_0_f9d082aa37ff11ca1536e2f2c2c26af5.jpg
МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с РФ о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, завершив таким образом внутригосударственные процедуры по ратификации документа, сообщила во вторник пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О ратификации договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что в международном договоре закреплены взаимные гарантии по осуществлению необходимых мер в случае посягательств на безопасность Белоруссии и России, а также Союзного государства в целом.По информации пресс-службы, выполнение обязательств предполагает коллективное противодействие односторонним ограничительным мерам экономического и иного характера, использование сторонами потенциала своих отношений с другими государствами и иными субъектами международного права для предотвращения посягательств на безопасность. Также предлагается принятие ответных мер не только на совершенные акты агрессии, но и на угрозы их совершения, а также незамедлительное предоставление необходимой военной, военно-технической и другой помощи."Предусмотренное договором сотрудничество носит углубленный характер, что соответствует имеющимся военно-политическим вызовам", - подчеркнули в пресс-службе.Ранее законопроект о ратификации договора принял парламент Белоруссии. Президент России Владимир Путин 28 февраля подписал закон, ратифицирующий договор между РФ и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
https://ria.ru/20250205/dogovor-1997587167.html
https://ria.ru/20250205/dogovor-1997588640.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987800996_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_6b5f14ba189c2f69f3720b88043a99a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире, безопасность
Россия, Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире, Безопасность, Союзное государство
Лукашенко ратифицировал договор с Россией о безопасности
Лукашенко подписал закон о ратификации договора с РФ о гарантиях безопасности
МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с РФ о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, завершив таким образом внутригосударственные процедуры по ратификации документа, сообщила во вторник пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко
подписал закон "О ратификации договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что в международном договоре закреплены взаимные гарантии по осуществлению необходимых мер в случае посягательств на безопасность Белоруссии и России
, а также Союзного государства в целом.
По информации пресс-службы, выполнение обязательств предполагает коллективное противодействие односторонним ограничительным мерам экономического и иного характера, использование сторонами потенциала своих отношений с другими государствами и иными субъектами международного права для предотвращения посягательств на безопасность. Также предлагается принятие ответных мер не только на совершенные акты агрессии, но и на угрозы их совершения, а также незамедлительное предоставление необходимой военной, военно-технической и другой помощи.
"Предусмотренное договором сотрудничество носит углубленный характер, что соответствует имеющимся военно-политическим вызовам", - подчеркнули в пресс-службе.
Ранее законопроект о ратификации договора принял парламент Белоруссии. Президент России Владимир Путин 28 февраля подписал закон, ратифицирующий договор между РФ и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.