В Белоруссии займутся поиском редкоземельных металлов
Лукашенко поручил специалистам найти редкоземельные металлы в Белоруссии
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений по промышленному блоку правительства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений по промышленному блоку правительства
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МИНСК, 4 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил заняться поиском редкоземельных металлов в республике, передает Sputnik Беларусь.
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"Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром", — сказал глава государства во время принятия кадровых решений по промышленному блоку правительства.
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Лукашенко отметил, что геологоразведка в Белоруссии развита недостаточно, а поиском редкоземельных металлов вообще не занимаются.
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"Редкоземельные металлы выговаривает только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?" — спросил президент.
Он обратился к профильному вице-премьеру и поручил ему заняться этим вопросом вместе с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды.
"Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле", — заключил Лукашенко.
Редкоземельные элементы — это группа из 17 металлов (включая иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий и другие), которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов. Он подчеркнул важность этой индустрии для экономики и поставил задачу к 2030 году наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов, а объем выпуска продукции увеличить кратно.
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