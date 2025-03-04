https://ria.ru/20250304/lukashenko-2002965207.html

В Белоруссии займутся поиском редкоземельных металлов

В Белоруссии займутся поиском редкоземельных металлов - РИА Новости, 04.03.2025

В Белоруссии займутся поиском редкоземельных металлов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил заняться поиском редкоземельных металлов в республике, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T13:57:00+03:00

2025-03-04T13:57:00+03:00

2025-03-04T16:26:00+03:00

белоруссия

александр лукашенко

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002990794_0:0:1094:615_1920x0_80_0_0_769bed5ca09f4e8c8b9a94431604c2a2.jpg

МИНСК, 4 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил заняться поиском редкоземельных металлов в республике, передает Sputnik Беларусь."Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром", — сказал глава государства во время принятия кадровых решений по промышленному блоку правительства.Лукашенко отметил, что геологоразведка в Белоруссии развита недостаточно, а поиском редкоземельных металлов вообще не занимаются. "Редкоземельные металлы выговаривает только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?" — спросил президент.Он обратился к профильному вице-премьеру и поручил ему заняться этим вопросом вместе с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды."Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле", — заключил Лукашенко.На прошлой неделе президент России Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов. Он подчеркнул важность этой индустрии для экономики и поставил задачу к 2030 году наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов, а объем выпуска продукции увеличить кратно.

https://ria.ru/20250302/ukraina-2002257479.html

https://ria.ru/20250225/predlozhenie-2001493811.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, александр лукашенко, экономика