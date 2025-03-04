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В Белоруссии займутся поиском редкоземельных металлов - РИА Новости, 04.03.2025
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13:57 04.03.2025 (обновлено: 16:26 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/lukashenko-2002965207.html
В Белоруссии займутся поиском редкоземельных металлов
В Белоруссии займутся поиском редкоземельных металлов - РИА Новости, 04.03.2025
В Белоруссии займутся поиском редкоземельных металлов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил заняться поиском редкоземельных металлов в республике, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:57:00+03:00
2025-03-04T16:26:00+03:00
белоруссия
александр лукашенко
экономика
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МИНСК, 4 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил заняться поиском редкоземельных металлов в республике, передает Sputnik Беларусь.&quot;Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром&quot;, — сказал глава государства во время принятия кадровых решений по промышленному блоку правительства.Лукашенко отметил, что геологоразведка в Белоруссии развита недостаточно, а поиском редкоземельных металлов вообще не занимаются. "Редкоземельные металлы выговаривает только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?" — спросил президент.Он обратился к профильному вице-премьеру и поручил ему заняться этим вопросом вместе с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды."Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле", — заключил Лукашенко.На прошлой неделе президент России Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов. Он подчеркнул важность этой индустрии для экономики и поставил задачу к 2030 году наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов, а объем выпуска продукции увеличить кратно.
https://ria.ru/20250302/ukraina-2002257479.html
https://ria.ru/20250225/predlozhenie-2001493811.html
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белоруссия, александр лукашенко, экономика
Белоруссия, Александр Лукашенко, Экономика
В Белоруссии займутся поиском редкоземельных металлов

Лукашенко поручил специалистам найти редкоземельные металлы в Белоруссии

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений по промышленному блоку правительства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений по промышленному блоку правительства - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений по промышленному блоку правительства
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МИНСК, 4 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил заняться поиском редкоземельных металлов в республике, передает Sputnik Беларусь.
«

"Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром", — сказал глава государства во время принятия кадровых решений по промышленному блоку правительства.

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Лукашенко отметил, что геологоразведка в Белоруссии развита недостаточно, а поиском редкоземельных металлов вообще не занимаются.
«
"Редкоземельные металлы выговаривает только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?" — спросил президент.
Он обратился к профильному вице-премьеру и поручил ему заняться этим вопросом вместе с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды.
"Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле", — заключил Лукашенко.

Редкоземельные элементы — это группа из 17 металлов (включая иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий и другие), которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов. Он подчеркнул важность этой индустрии для экономики и поставил задачу к 2030 году наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов, а объем выпуска продукции увеличить кратно.
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