https://ria.ru/20250304/lotereya-2002915804.html

Житель Подмосковья выиграл в лотерею 285 миллионов рублей

Житель Подмосковья выиграл в лотерею 285 миллионов рублей - РИА Новости, 04.03.2025

Житель Подмосковья выиграл в лотерею 285 миллионов рублей

Житель Подмосковья пошел на рынок, купил лотерейный билет и выиграл более 285 миллионов, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T10:57:00+03:00

2025-03-04T10:57:00+03:00

2025-03-04T13:33:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

столото

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Житель Подмосковья пошел на рынок, купил лотерейный билет и выиграл более 285 миллионов, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото"."31 января 2025 года в 18887-м тираже игры "Охота" был разыгран многомиллионный суперприз — 285 280 449 рублей. Победителем стал житель Московской области Александр, купивший билет всего за 150 рублей в рядовой розничной точке продаж "Столото", который в тот день отправился на рынок в подмосковном Орехово-Зуево", — рассказали в компании.До этого мужчина выиграл в той же "Охоте" 150 рублей по электронному лотерейному билету. На эти деньги он снова купил билет. "Думал про себя: "Выиграю я или нет?" Но вновь 150 рублей! Решил испытать судьбу в третий раз. Как говорится, закинул невод три раза. Там меня и поджидала удача на миллионы!" — рассказал победитель.По правилам игры "Охота" главный трофей выигрывает тот, кто угадает по четыре числа в обоих числовых полях билета. Победными для Александра стали числа 12, 13, 15, 20 в первом поле и 5, 7, 8, 14 — во втором.Первым, с кем поделился Александр эмоциями от победы, была его дочь Анастасия. Девушка не сразу поверила отцу. "В первые минуты, когда он позвонил мне по телефону, я ему не поверила. Сказала: "Да, наверное, тебе спам пришел! Не может быть такого!" Знала, что папа фартовый, но чтобы настолько, я даже представить себе не могла", — рассказала девушка.Часть выигрыша Александр решил вложить в открытие собственного бизнеса — он хочет обеспечить стабильное будущее для своих близких. А любимой дочери он купит в подарок автомобиль.

https://ria.ru/20250226/surgut-2001634687.html

https://ria.ru/20250109/vyigrysh-1764590064.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

общество, московская область (подмосковье), столото