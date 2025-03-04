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Житель Подмосковья выиграл в лотерею 285 миллионов рублей - РИА Новости, 04.03.2025
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10:57 04.03.2025 (обновлено: 13:33 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/lotereya-2002915804.html
Житель Подмосковья выиграл в лотерею 285 миллионов рублей
Житель Подмосковья выиграл в лотерею 285 миллионов рублей - РИА Новости, 04.03.2025
Житель Подмосковья выиграл в лотерею 285 миллионов рублей
Житель Подмосковья пошел на рынок, купил лотерейный билет и выиграл более 285 миллионов, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T10:57:00+03:00
2025-03-04T13:33:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
столото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Житель Подмосковья пошел на рынок, купил лотерейный билет и выиграл более 285 миллионов, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото"."31 января 2025 года в 18887-м тираже игры "Охота" был разыгран многомиллионный суперприз — 285 280 449 рублей. Победителем стал житель Московской области Александр, купивший билет всего за 150 рублей в рядовой розничной точке продаж "Столото", который в тот день отправился на рынок в подмосковном Орехово-Зуево", — рассказали в компании.До этого мужчина выиграл в той же "Охоте" 150 рублей по электронному лотерейному билету. На эти деньги он снова купил билет. "Думал про себя: "Выиграю я или нет?" Но вновь 150 рублей! Решил испытать судьбу в третий раз. Как говорится, закинул невод три раза. Там меня и поджидала удача на миллионы!" — рассказал победитель.По правилам игры "Охота" главный трофей выигрывает тот, кто угадает по четыре числа в обоих числовых полях билета. Победными для Александра стали числа 12, 13, 15, 20 в первом поле и 5, 7, 8, 14 — во втором.Первым, с кем поделился Александр эмоциями от победы, была его дочь Анастасия. Девушка не сразу поверила отцу. "В первые минуты, когда он позвонил мне по телефону, я ему не поверила. Сказала: "Да, наверное, тебе спам пришел! Не может быть такого!" Знала, что папа фартовый, но чтобы настолько, я даже представить себе не могла", — рассказала девушка.Часть выигрыша Александр решил вложить в открытие собственного бизнеса — он хочет обеспечить стабильное будущее для своих близких. А любимой дочери он купит в подарок автомобиль.
https://ria.ru/20250226/surgut-2001634687.html
https://ria.ru/20250109/vyigrysh-1764590064.html
московская область (подмосковье)
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60
общество, московская область (подмосковье), столото
Общество, Московская область (Подмосковье), Столото
Житель Подмосковья выиграл в лотерею 285 миллионов рублей

Житель Подмосковья выиграл 285 миллионов рублей в лотерее "Охота"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пункт продажи лотерейных билетов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Житель Подмосковья пошел на рынок, купил лотерейный билет и выиграл более 285 миллионов, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото".
"31 января 2025 года в 18887-м тираже игры "Охота" был разыгран многомиллионный суперприз — 285 280 449 рублей. Победителем стал житель Московской области Александр, купивший билет всего за 150 рублей в рядовой розничной точке продаж "Столото", который в тот день отправился на рынок в подмосковном Орехово-Зуево", — рассказали в компании.
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До этого мужчина выиграл в той же "Охоте" 150 рублей по электронному лотерейному билету. На эти деньги он снова купил билет.
«
"Думал про себя: "Выиграю я или нет?" Но вновь 150 рублей! Решил испытать судьбу в третий раз. Как говорится, закинул невод три раза. Там меня и поджидала удача на миллионы!" — рассказал победитель.
По правилам игры "Охота" главный трофей выигрывает тот, кто угадает по четыре числа в обоих числовых полях билета. Победными для Александра стали числа 12, 13, 15, 20 в первом поле и 5, 7, 8, 14 — во втором.
Первым, с кем поделился Александр эмоциями от победы, была его дочь Анастасия. Девушка не сразу поверила отцу.
"В первые минуты, когда он позвонил мне по телефону, я ему не поверила. Сказала: "Да, наверное, тебе спам пришел! Не может быть такого!" Знала, что папа фартовый, но чтобы настолько, я даже представить себе не могла", — рассказала девушка.
Часть выигрыша Александр решил вложить в открытие собственного бизнеса — он хочет обеспечить стабильное будущее для своих близких. А любимой дочери он купит в подарок автомобиль.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Столото
 
 
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