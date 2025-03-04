https://ria.ru/20250304/lotereya-2002891842.html

Житель Подмосковья выиграл более 285 миллионов в лотерее

Житель Подмосковья выиграл более 285 миллионов в лотерее - РИА Новости, 04.03.2025

Житель Подмосковья выиграл более 285 миллионов в лотерее

Житель Московской области пошел на рынок за покупками, заодно купил лотерейный билет за 150 рублей и стал обладателем более 285 миллионов в игре "Охота",... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T08:34:00+03:00

2025-03-04T08:34:00+03:00

2025-03-04T08:34:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

столото

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Житель Московской области пошел на рынок за покупками, заодно купил лотерейный билет за 150 рублей и стал обладателем более 285 миллионов в игре "Охота", рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото". "31 января 2025 года в 18887-м тираже игры "Охота" был разыгран многомиллионный суперприз - 285 280 449 рублей. Победителем стал житель Московской области Александр, купивший билет всего за 150 рублей в рядовой розничной точке продаж "Столото", который в тот день отправился на рынок в подмосковное Орехово-Зуево", - рассказали в компании. До этого мужчина приобрел электронный лотерейный билет этой же игры и выиграл 150 рублей, на которые снова купил лотерейный билет. "Думал про себя: "Выиграю я или нет?" Но вновь 150 рублей! Решил испытать судьбу в третий раз. Как говорится, закинул невод три раза. Там меня и поджидала удача на миллионы!" - рассказал победитель. По правилам игры "Охота" главный трофей выигрывает тот, кто угадает в обоих числовых полях билета по четыре числа. Победными для Александра стали числа 12, 13, 15, 20 в первом поле билета и 5, 7, 8, 14 - во втором. Первым, с кем поделился Александр эмоциями от победы, была его дочь Анастасия. Девушка не сразу поверила отцу. "В первые минуты, когда он позвонил мне по телефону, я ему не поверила. Сказала: "Да, наверное, тебе спам пришел! Не может быть такого!". Знала, что папа фартовый, но чтобы настолько, я даже представить себе не могла", - рассказала девушка. Часть выигрыша мужчина решил вложить в открытие собственного бизнеса, чтобы обеспечить стабильное будущее для своих близких и приумножить выигранные средства. А для любимой дочери Александр сделает подарок - купит ей автомобиль.

https://ria.ru/20241105/loto-1981864381.html

https://ria.ru/20241122/lotereya-1985176427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, московская область (подмосковье), столото