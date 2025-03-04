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В Литве решили "отомстить" Вэнсу за приостановку помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:11 04.03.2025 (обновлено: 22:45 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/litva-2003019415.html
В Литве решили "отомстить" Вэнсу за приостановку помощи Украине
В Литве решили "отомстить" Вэнсу за приостановку помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025
В Литве решили "отомстить" Вэнсу за приостановку помощи Украине
Литовское издательство Sofoklis изъяло из продажи книгу вице-президента США Джей Ди Вэнса из-за приостановки американской военной помощи Украине, следует из... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T17:11:00+03:00
2025-03-04T22:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
джеймс дэвид вэнс
украина
сша
литва
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Литовское издательство Sofoklis изъяло из продажи книгу вице-президента США Джей Ди Вэнса из-за приостановки американской военной помощи Украине, следует из сообщения издательства в Facebook*."В связи с тем, что администрация президента США приостановила помощь Украине, издательство Sofoklis изымает из торговли книгу Вэнса", — говорится в публикации.Речь идет о книге "Элегия Хиллбилли. История жизни одной семьи в условиях кризиса".Отмечается, что книги Вэнса не будут продаваться до тех пор, пока американские власти не изменят свою позицию по Украине.Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым, а также участвовать в мирных переговорах.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002979145.html
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в мире, джеймс дэвид вэнс, украина, сша, литва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джеймс Дэвид Вэнс, Украина, США, Литва
В Литве решили "отомстить" Вэнсу за приостановку помощи Украине

В Литве издательство изъяло из продажи книгу Вэнса после остановки помощи Киеву

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Литовское издательство Sofoklis изъяло из продажи книгу вице-президента США Джей Ди Вэнса из-за приостановки американской военной помощи Украине, следует из сообщения издательства в Facebook*.
"В связи с тем, что администрация президента США приостановила помощь Украине, издательство Sofoklis изымает из торговли книгу Вэнса", — говорится в публикации.
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Речь идет о книге "Элегия Хиллбилли. История жизни одной семьи в условиях кризиса".
Отмечается, что книги Вэнса не будут продаваться до тех пор, пока американские власти не изменят свою позицию по Украине.
Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым, а также участвовать в мирных переговорах.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжеймс Дэвид ВэнсУкраинаСШАЛитва
 
 
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