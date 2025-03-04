https://ria.ru/20250304/lag-2003082748.html

В Израиле ответили на заявление ЛАГ по Газе

В Израиле ответили на заявление ЛАГ по Газе - РИА Новости, 04.03.2025

В Израиле ответили на заявление ЛАГ по Газе

Министерство иностранных дел назвало оторванным от реальности итоговое заявление, опубликованное по итогам чрезвычайного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ)... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T23:42:00+03:00

2025-03-04T23:42:00+03:00

2025-03-04T23:42:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел назвало оторванным от реальности итоговое заявление, опубликованное по итогам чрезвычайного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Египте, в котором говорится о необходимости управления анклавом под эгидой Палестинской национальной администрации (ПНА). "Заявление, выпущенное на чрезвычайном саммите арабских государств, не отражает реалий, которые сформировались после 7 октября 2023 года. Оно характеризуется устаревшими перспективами ... Заявление продолжает опираться на Палестинскую администрацию и Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Обе организации неоднократно демонстрировали коррупцию, поддержку терроризма и неспособность решить эту проблему", - говорится в заявлении МИД Израиля. В ведомстве отметили, что ЛАГ никак не упоминает и не осуждает террористическую атаку движения ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которой погибли больше тысячи израильтян и сотни людей были похищены, несмотря на ее хорошо задокументированные свидетельства этого нападения. "Нападение ХАМАС на Израиль дестабилизировало весь регион. Его террористический режим в Газе исключает любые шансы на безопасность для Израиля и его соседей ... ХАМАС не может оставаться у власти. Израиль призывает ответственные региональные государства освободиться от прошлых ограничений и сотрудничать для создания будущей стабильности и безопасности в регионе", - отметили в МИД Израиля. Внешнеполитическое ведомство Израиля также призвало страны региона прислушаться к идеям президента США Дональда Трампа по поводу будущего сектора Газа, который в прошлом месяце предложил переселить население сектора в другие страны, а сам сектор отстроить заново и создать на его территории "новую ривьеру" Ближнего Востока. Ранее египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что участники экстренного саммита ЛАГ по палестинской проблеме, состоявшегося во вторник в Каире, одобрили план Египта по реконструкции сектора Газа. Этот план предполагает сохранение присутствия палестинского народа на своих землях. Саммит ЛАГ в Каире состоялся на фоне истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня и знаменовал собой первый этап соглашения, и заявлений президента США Дональда Трампа о том, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе.

https://ria.ru/20250304/khamas-2003078856.html

https://ria.ru/20250304/konflikt-1915630213.html

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