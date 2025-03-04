В Израиле ответили на заявление ЛАГ по Газе
МИД Израиля назвал заявление ЛАГ по Газе оторванным от реальности
© AP Photo / Mahmoud EssaПалестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа
© AP Photo / Mahmoud Essa
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел назвало оторванным от реальности итоговое заявление, опубликованное по итогам чрезвычайного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Египте, в котором говорится о необходимости управления анклавом под эгидой Палестинской национальной администрации (ПНА).
"Заявление, выпущенное на чрезвычайном саммите арабских государств, не отражает реалий, которые сформировались после 7 октября 2023 года. Оно характеризуется устаревшими перспективами ... Заявление продолжает опираться на Палестинскую администрацию и Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Обе организации неоднократно демонстрировали коррупцию, поддержку терроризма и неспособность решить эту проблему", - говорится в заявлении МИД Израиля.
"Нападение ХАМАС на Израиль дестабилизировало весь регион. Его террористический режим в Газе исключает любые шансы на безопасность для Израиля и его соседей ... ХАМАС не может оставаться у власти. Израиль призывает ответственные региональные государства освободиться от прошлых ограничений и сотрудничать для создания будущей стабильности и безопасности в регионе", - отметили в МИД Израиля.
Внешнеполитическое ведомство Израиля также призвало страны региона прислушаться к идеям президента США Дональда Трампа по поводу будущего сектора Газа, который в прошлом месяце предложил переселить население сектора в другие страны, а сам сектор отстроить заново и создать на его территории "новую ривьеру" Ближнего Востока.
Ранее египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что участники экстренного саммита ЛАГ по палестинской проблеме, состоявшегося во вторник в Каире, одобрили план Египта по реконструкции сектора Газа. Этот план предполагает сохранение присутствия палестинского народа на своих землях.
Саммит ЛАГ в Каире состоялся на фоне истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня и знаменовал собой первый этап соглашения, и заявлений президента США Дональда Трампа о том, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе.