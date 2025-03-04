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В Кремле не подтвердили, что Путин принял предложение Трампа по Ирану - РИА Новости, 04.03.2025
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20:19 04.03.2025 (обновлено: 21:16 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/kreml-2003063940.html
В Кремле не подтвердили, что Путин принял предложение Трампа по Ирану
В Кремле не подтвердили, что Путин принял предложение Трампа по Ирану - РИА Новости, 04.03.2025
В Кремле не подтвердили, что Путин принял предложение Трампа по Ирану
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что Владимир Путин принял предложение президента США Дональда Трампа выступить... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T20:19:00+03:00
2025-03-04T21:16:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что Владимир Путин принял предложение президента США Дональда Трампа выступить посредником в переговорах США с Ираном."Нет, я не могу подтвердить", — сказал он телеканалу "Звезда".При этом Песков подчеркнул, что иранский ядерный вопрос должен решаться мирными средствами, Россия готова этому способствовать. В конце февраля глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в иранской столице заявил, что Тегеран не будет вести с США переговоры по ядерной сделке, пока те будут реализовывать в отношении страны политику максимального давления. Ранее администрация Трампа ввела новый раунд санкций в отношении нефтяных брокеров, судов и людей, которые, по ее словам, были связаны с незаконными поставками иранской нефти. Накануне президент республики Масуд Пезешкиан заявил, что намеревался возобновить переговоры с Вашингтоном по ядерной сделке и снятию с Тегерана экономических санкций, однако против диалога с США высказался верховный лидер Али Хаменеи.В феврале хозяин Белого дома отмечал, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. При этом он заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать.
https://ria.ru/20250226/iran-2001682478.html
https://ria.ru/20250219/iran-2000336513.html
https://ria.ru/20250304/peskov-2002977581.html
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сша, иран, россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
США, Иран, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле не подтвердили, что Путин принял предложение Трампа по Ирану

Песков не подтвердил слухи о Путине в роли посредника в переговорах США и Ирана

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что Владимир Путин принял предложение президента США Дональда Трампа выступить посредником в переговорах США с Ираном.
"Нет, я не могу подтвердить", — сказал он телеканалу "Звезда".
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При этом Песков подчеркнул, что иранский ядерный вопрос должен решаться мирными средствами, Россия готова этому способствовать.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

В конце февраля глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в иранской столице заявил, что Тегеран не будет вести с США переговоры по ядерной сделке, пока те будут реализовывать в отношении страны политику максимального давления.
Ранее администрация Трампа ввела новый раунд санкций в отношении нефтяных брокеров, судов и людей, которые, по ее словам, были связаны с незаконными поставками иранской нефти.
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Накануне президент республики Масуд Пезешкиан заявил, что намеревался возобновить переговоры с Вашингтоном по ядерной сделке и снятию с Тегерана экономических санкций, однако против диалога с США высказался верховный лидер Али Хаменеи.
В феврале хозяин Белого дома отмечал, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. При этом он заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать.
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Вчера, 14:37
 
СШАИранРоссияВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковВ мире
 
 
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