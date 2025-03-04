В Кремле не подтвердили, что Путин принял предложение Трампа по Ирану
Песков не подтвердил слухи о Путине в роли посредника в переговорах США и Ирана
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что Владимир Путин принял предложение президента США Дональда Трампа выступить посредником в переговорах США с Ираном.
"Нет, я не могу подтвердить", — сказал он телеканалу "Звезда".
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При этом Песков подчеркнул, что иранский ядерный вопрос должен решаться мирными средствами, Россия готова этому способствовать.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
В конце февраля глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в иранской столице заявил, что Тегеран не будет вести с США переговоры по ядерной сделке, пока те будут реализовывать в отношении страны политику максимального давления.
Ранее администрация Трампа ввела новый раунд санкций в отношении нефтяных брокеров, судов и людей, которые, по ее словам, были связаны с незаконными поставками иранской нефти.
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Накануне президент республики Масуд Пезешкиан заявил, что намеревался возобновить переговоры с Вашингтоном по ядерной сделке и снятию с Тегерана экономических санкций, однако против диалога с США высказался верховный лидер Али Хаменеи.
В феврале хозяин Белого дома отмечал, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. При этом он заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать.