https://ria.ru/20250304/kreml-2003063940.html

В Кремле не подтвердили, что Путин принял предложение Трампа по Ирану

В Кремле не подтвердили, что Путин принял предложение Трампа по Ирану - РИА Новости, 04.03.2025

В Кремле не подтвердили, что Путин принял предложение Трампа по Ирану

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что Владимир Путин принял предложение президента США Дональда Трампа выступить... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T20:19:00+03:00

2025-03-04T20:19:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что Владимир Путин принял предложение президента США Дональда Трампа выступить посредником в переговорах США с Ираном."Нет, я не могу подтвердить", — сказал он телеканалу "Звезда".При этом Песков подчеркнул, что иранский ядерный вопрос должен решаться мирными средствами, Россия готова этому способствовать. В конце февраля глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в иранской столице заявил, что Тегеран не будет вести с США переговоры по ядерной сделке, пока те будут реализовывать в отношении страны политику максимального давления. Ранее администрация Трампа ввела новый раунд санкций в отношении нефтяных брокеров, судов и людей, которые, по ее словам, были связаны с незаконными поставками иранской нефти. Накануне президент республики Масуд Пезешкиан заявил, что намеревался возобновить переговоры с Вашингтоном по ядерной сделке и снятию с Тегерана экономических санкций, однако против диалога с США высказался верховный лидер Али Хаменеи.В феврале хозяин Белого дома отмечал, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. При этом он заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать.

https://ria.ru/20250226/iran-2001682478.html

https://ria.ru/20250219/iran-2000336513.html

https://ria.ru/20250304/peskov-2002977581.html

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сша, иран, россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире