https://ria.ru/20250304/kreml-2002935135.html
Кремль прокомментировал сообщения о возможности частичного снятия санкций
Кремль прокомментировал сообщения о возможности частичного снятия санкций - РИА Новости, 04.03.2025
Кремль прокомментировал сообщения о возможности частичного снятия санкций
Кремль не слышал официальных заявлений о возможности частичного снятия антироссийских санкций со стороны США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:17:00+03:00
2025-03-04T12:17:00+03:00
2025-03-04T12:20:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Кремль не слышал официальных заявлений о возможности частичного снятия антироссийских санкций со стороны США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на свои источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа поручила госдепартаменту и министерству финансов подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Москвой. По данным агентства, власти США рассматривают возможность частичного снятия санкционных рестрикций в рамках более широких дипломатических усилий по налаживанию отношений с Россией и поиску путей урегулирования конфликта на Украине. "Пока преждевременно, наверное, о чем-то говорить. Мы не слышали никаких официальных заявлений, но, в любом случае, наше отношение к санкциям хорошо известно - мы их считаем незаконными", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, были ли какие-то консультации между представителями России и США по поводу санкций, и как в Кремле оценивают возможность их смягчения.
https://ria.ru/20250226/sanktsii-2001816804.html
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США, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Санкции в отношении России, В мире
Кремль прокомментировал сообщения о возможности частичного снятия санкций
Песков: Кремль не слышал заявлений о частичном снятии санкций со стороны США