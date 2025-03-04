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В Кремле призвали освобождать отношения с США от груза санкций
В Кремле призвали освобождать отношения с США от груза санкций - РИА Новости, 04.03.2025
В Кремле призвали освобождать отношения с США от груза санкций
Отношения России и США нужно освобождать от негативного груза санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:16:00+03:00
2025-03-04T12:16:00+03:00
2025-03-04T12:29:00+03:00
россия
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москва
дмитрий песков
дональд трамп
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Отношения России и США нужно освобождать от негативного груза санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на свои источники передавало, что администрация президента США Дональда Трампа поручила госдепартаменту и министерству финансов подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Москвой. По данным агентства, власти США рассматривают возможность частичного снятия санкционных рестрикций в рамках более широких дипломатических усилий по налаживанию отношений с Россией и поиску путей урегулирования конфликта на Украине. "Конечно, если говорить о нормализации двусторонних отношений, то их нужно освобождать от этого негативного груза так называемых санкций", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, были ли какие-то консультации между представителями России и США по поводу санкций и как в Кремле оценивают возможность их смягчения.
https://ria.ru/20250226/sanktsii-2001816804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, москва, дмитрий песков, дональд трамп, санкции в отношении россии, в мире
Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Санкции в отношении России, В мире
В Кремле призвали освобождать отношения с США от груза санкций
Песков призвал освободить отношения России и США от негативного груза санкций