https://ria.ru/20250304/kreml-2002934757.html

В Кремле призвали освобождать отношения с США от груза санкций

В Кремле призвали освобождать отношения с США от груза санкций - РИА Новости, 04.03.2025

В Кремле призвали освобождать отношения с США от груза санкций

Отношения России и США нужно освобождать от негативного груза санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:16:00+03:00

2025-03-04T12:16:00+03:00

2025-03-04T12:29:00+03:00

россия

сша

москва

дмитрий песков

дональд трамп

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Отношения России и США нужно освобождать от негативного груза санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на свои источники передавало, что администрация президента США Дональда Трампа поручила госдепартаменту и министерству финансов подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Москвой. По данным агентства, власти США рассматривают возможность частичного снятия санкционных рестрикций в рамках более широких дипломатических усилий по налаживанию отношений с Россией и поиску путей урегулирования конфликта на Украине. "Конечно, если говорить о нормализации двусторонних отношений, то их нужно освобождать от этого негативного груза так называемых санкций", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, были ли какие-то консультации между представителями России и США по поводу санкций и как в Кремле оценивают возможность их смягчения.

https://ria.ru/20250226/sanktsii-2001816804.html

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сша

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Варвара Скокшина

россия, сша, москва, дмитрий песков, дональд трамп, санкции в отношении россии, в мире