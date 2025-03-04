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Кремль отреагировал на сообщения о возможной остановке США помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025
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12:16 04.03.2025 (обновлено: 12:21 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/kreml-2002934593.html
Кремль отреагировал на сообщения о возможной остановке США помощи Украине
Кремль отреагировал на сообщения о возможной остановке США помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025
Кремль отреагировал на сообщения о возможной остановке США помощи Украине
Детали о возможной остановке американской военной помощи Украине еще предстоит узнать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:16:00+03:00
2025-03-04T12:21:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Детали о возможной остановке американской военной помощи Украине еще предстоит узнать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Накануне представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии администрацией президента США Дональда Трампа такого решения. "Безусловно, еще предстоит узнать детали", - сказал Песков журналистам. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
Кремль отреагировал на сообщения о возможной остановке США помощи Украине

Песков: детали остановки военной помощи США Украине еще предстоит узнать

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Детали о возможной остановке американской военной помощи Украине еще предстоит узнать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Накануне представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии администрацией президента США Дональда Трампа такого решения.
"Безусловно, еще предстоит узнать детали", - сказал Песков журналистам.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
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