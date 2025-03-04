В Кремле прокомментировали прекращение США военной помощи Украине
Песков: остановка военной помощи США может сподвигнуть Киев к мирному процессу
© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Возможная остановка американской военной помощи Украине может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Накануне представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии администрацией президента США Дональда Трампа такого решения.
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"Если это соответствует действительности, то это решение, которое в действительности может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу", - сказал Песков журналистам.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.