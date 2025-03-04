https://ria.ru/20250304/kreml-2002934152.html

В Кремле прокомментировали прекращение США военной помощи Украине

В Кремле прокомментировали прекращение США военной помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025

В Кремле прокомментировали прекращение США военной помощи Украине

Возможная остановка американской военной помощи Украине может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:13:00+03:00

2025-03-04T12:13:00+03:00

2025-03-04T12:14:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

дмитрий песков

дональд трамп

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859805991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67718e4a00ce89cac746839eb4faa3ac.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Возможная остановка американской военной помощи Украине может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Накануне представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии администрацией президента США Дональда Трампа такого решения. "Если это соответствует действительности, то это решение, которое в действительности может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу", - сказал Песков журналистам. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250304/zelenskij-2002923648.html

https://ria.ru/20250304/gosduma-2002911589.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, сергей лавров, нато