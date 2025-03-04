https://ria.ru/20250304/kredity-2002918710.html

Около 2,7 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты

Около 2,7 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты - РИА Новости, 04.03.2025

Около 2,7 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты

Около 2,7 миллиона человек уже установили самозапрет на кредиты только за первые три дня работы этого сервиса, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T11:09:00+03:00

2025-03-04T11:09:00+03:00

2025-03-04T11:29:00+03:00

общество

россия

госуслуги

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Около 2,7 миллиона человек уже установили самозапрет на кредиты только за первые три дня работы этого сервиса, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).Для установления или снятия такого запрета гражданин может бесплатно любое количество раз подать соответствующее заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ) через многофункциональный центр (МФЦ), причем независимо от места жительства или пребывания, или через единый портал "Госуслуги"."По данным ОКБ, за первые три дня работы сервиса по самозапрету на кредиты этой социально важной возможностью воспользовалось порядка 2,7 миллиона человек. В первый день запуска сервиса был оформлен 1 миллион самозапретов, во второй день – 700 тысяч. За первый рабочий день недели – 3 марта – установлен еще 1 миллион самозапретов", - говорится в сообщении.Отмечается, что пик активности пришёлся на 1 марта на 20.08 мск: за одну минуту в ОКБ поступило и было обработано 2904 заявления об установке самозапрета. При этом подавляющее большинство граждан – 91% – желая защититься от нежданных долгов, выбирают формат полного запрета на кредиты. Выдачу кредитов и займов без личного присутствия выбрали порядка 5%. Ещё около 2,5% граждан поставили запрет на микрокредитование. И примерно 1,5% приходится на различные сочетания вышеупомянутых видов самозапретов."Наибольшую активность по установке самозапрета проявляют граждане в возрасте 35-55 лет, их доля составляет 46% от общего количества оформленных самозапретов. Пик приходится на 40-45-летних. В целом более трети запретов установлено людьми в возрасте 55 лет и старше, и почти четверть в возрасте 60 лет и старше... 51% самозапретов оформили мужчины, женщины, соответственно, – 49%", - говорится в материалах ОКБ."Важно помнить, что процедура самозапрета на кредиты призвана защитить граждан от мошенников... установление самозапрета может быть полезно, если вы подозреваете, что ваши данные могли каким-либо образом "утечь". Например, если у вас взломали аккаунт, украли телефон или документы, либо если вы сами случайно передали данные в неблагонадёжные руки", - прокомментировал генеральный директор ОКБ Михаил Алексин.

https://ria.ru/20250304/samozapret-2002883772.html

https://ria.ru/20250228/moshenniki-2002094951.html

https://ria.ru/20250228/telegram-2002252469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, госуслуги