https://ria.ru/20250304/kredity-2002918710.html
Около 2,7 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты
Около 2,7 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты - РИА Новости, 04.03.2025
Около 2,7 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты
Около 2,7 миллиона человек уже установили самозапрет на кредиты только за первые три дня работы этого сервиса, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T11:09:00+03:00
2025-03-04T11:09:00+03:00
2025-03-04T11:29:00+03:00
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госуслуги
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Около 2,7 миллиона человек уже установили самозапрет на кредиты только за первые три дня работы этого сервиса, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).Для установления или снятия такого запрета гражданин может бесплатно любое количество раз подать соответствующее заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ) через многофункциональный центр (МФЦ), причем независимо от места жительства или пребывания, или через единый портал "Госуслуги"."По данным ОКБ, за первые три дня работы сервиса по самозапрету на кредиты этой социально важной возможностью воспользовалось порядка 2,7 миллиона человек. В первый день запуска сервиса был оформлен 1 миллион самозапретов, во второй день – 700 тысяч. За первый рабочий день недели – 3 марта – установлен еще 1 миллион самозапретов", - говорится в сообщении.Отмечается, что пик активности пришёлся на 1 марта на 20.08 мск: за одну минуту в ОКБ поступило и было обработано 2904 заявления об установке самозапрета. При этом подавляющее большинство граждан – 91% – желая защититься от нежданных долгов, выбирают формат полного запрета на кредиты. Выдачу кредитов и займов без личного присутствия выбрали порядка 5%. Ещё около 2,5% граждан поставили запрет на микрокредитование. И примерно 1,5% приходится на различные сочетания вышеупомянутых видов самозапретов."Наибольшую активность по установке самозапрета проявляют граждане в возрасте 35-55 лет, их доля составляет 46% от общего количества оформленных самозапретов. Пик приходится на 40-45-летних. В целом более трети запретов установлено людьми в возрасте 55 лет и старше, и почти четверть в возрасте 60 лет и старше... 51% самозапретов оформили мужчины, женщины, соответственно, – 49%", - говорится в материалах ОКБ."Важно помнить, что процедура самозапрета на кредиты призвана защитить граждан от мошенников... установление самозапрета может быть полезно, если вы подозреваете, что ваши данные могли каким-либо образом "утечь". Например, если у вас взломали аккаунт, украли телефон или документы, либо если вы сами случайно передали данные в неблагонадёжные руки", - прокомментировал генеральный директор ОКБ Михаил Алексин.
https://ria.ru/20250304/samozapret-2002883772.html
https://ria.ru/20250228/moshenniki-2002094951.html
https://ria.ru/20250228/telegram-2002252469.html
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РИА Новости
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общество, россия, госуслуги
Общество, Россия, Госуслуги
Около 2,7 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты
Около 2,7 миллиона россиян за три дня установили самозапрет на кредиты
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Около 2,7 миллиона человек уже установили самозапрет на кредиты только за первые три дня работы этого сервиса, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Для установления или снятия такого запрета гражданин может бесплатно любое количество раз подать соответствующее заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ) через многофункциональный центр (МФЦ), причем независимо от места жительства или пребывания, или через единый портал "Госуслуги
".
"По данным ОКБ, за первые три дня работы сервиса по самозапрету на кредиты этой социально важной возможностью воспользовалось порядка 2,7 миллиона человек. В первый день запуска сервиса был оформлен 1 миллион самозапретов, во второй день – 700 тысяч. За первый рабочий день недели – 3 марта – установлен еще 1 миллион самозапретов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пик активности пришёлся на 1 марта на 20.08 мск: за одну минуту в ОКБ поступило и было обработано 2904 заявления об установке самозапрета. При этом подавляющее большинство граждан – 91% – желая защититься от нежданных долгов, выбирают формат полного запрета на кредиты. Выдачу кредитов и займов без личного присутствия выбрали порядка 5%. Ещё около 2,5% граждан поставили запрет на микрокредитование. И примерно 1,5% приходится на различные сочетания вышеупомянутых видов самозапретов.
"Наибольшую активность по установке самозапрета проявляют граждане в возрасте 35-55 лет, их доля составляет 46% от общего количества оформленных самозапретов. Пик приходится на 40-45-летних. В целом более трети запретов установлено людьми в возрасте 55 лет и старше, и почти четверть в возрасте 60 лет и старше... 51% самозапретов оформили мужчины, женщины, соответственно, – 49%", - говорится в материалах ОКБ.
"Важно помнить, что процедура самозапрета на кредиты призвана защитить граждан от мошенников... установление самозапрета может быть полезно, если вы подозреваете, что ваши данные могли каким-либо образом "утечь". Например, если у вас взломали аккаунт, украли телефон или документы, либо если вы сами случайно передали данные в неблагонадёжные руки", - прокомментировал генеральный директор ОКБ Михаил Алексин.