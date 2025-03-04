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Гумконвой для жителей Харьковской области спасли от дронов ВСУ - РИА Новости, 04.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/konvoy-2002970225.html
Гумконвой для жителей Харьковской области спасли от дронов ВСУ
Гумконвой для жителей Харьковской области спасли от дронов ВСУ - РИА Новости, 04.03.2025
Гумконвой для жителей Харьковской области спасли от дронов ВСУ
Российские военные отразили атаку украинских дронов на автомобили с гуманитарной помощью для жителей Харьковской области, сообщили в Telegram-канале российской... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:10:00+03:00
2025-03-04T14:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Российские военные отразили атаку украинских дронов на автомобили с гуманитарной помощью для жителей Харьковской области, сообщили в Telegram-канале российской администрации Харьковской области. По данным администрации, атака ВСУ произошла во время доставки продуктовых наборов для жителей освобождённых сел Харьковской области. "Украинские боевики, применяя FPV-дроны, пытались атаковать автомобили с гуманитарным грузом. Благодаря бойцам ВС РФ украинские беспилотники были обезврежены, а продовольствие доставлено мирным жителям", - сообщает администрация. В феврале глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал в интервью РИА Новости, что около 70 населенных пунктов региона находятся под контролем России, в 34 из них установлено управление военно-гражданской администрации.
https://ria.ru/20250303/ganchev-2002836149.html
https://ria.ru/20250304/spetsoperatsiya-2002888671.html
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в мире, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Гумконвой для жителей Харьковской области спасли от дронов ВСУ

ВС России спасли гумконвой для жителей Харьковской области от украинских БПЛА

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПротиводроновое ружье
Противодроновое ружье - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Российские военные отразили атаку украинских дронов на автомобили с гуманитарной помощью для жителей Харьковской области, сообщили в Telegram-канале российской администрации Харьковской области.
По данным администрации, атака ВСУ произошла во время доставки продуктовых наборов для жителей освобождённых сел Харьковской области.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Ганчев заявил об ударах ВСУ по мирным при отступлении в Харьковской области
3 марта, 19:18
"Украинские боевики, применяя FPV-дроны, пытались атаковать автомобили с гуманитарным грузом. Благодаря бойцам ВС РФ украинские беспилотники были обезврежены, а продовольствие доставлено мирным жителям", - сообщает администрация.
В феврале глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал в интервью РИА Новости, что около 70 населенных пунктов региона находятся под контролем России, в 34 из них установлено управление военно-гражданской администрации.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Вчера, 07:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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