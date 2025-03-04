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Гумконвой для жителей Харьковской области спасли от дронов ВСУ
Гумконвой для жителей Харьковской области спасли от дронов ВСУ - РИА Новости, 04.03.2025
Гумконвой для жителей Харьковской области спасли от дронов ВСУ
Российские военные отразили атаку украинских дронов на автомобили с гуманитарной помощью для жителей Харьковской области, сообщили в Telegram-канале российской... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:10:00+03:00
2025-03-04T14:10:00+03:00
2025-03-04T14:10:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Российские военные отразили атаку украинских дронов на автомобили с гуманитарной помощью для жителей Харьковской области, сообщили в Telegram-канале российской администрации Харьковской области. По данным администрации, атака ВСУ произошла во время доставки продуктовых наборов для жителей освобождённых сел Харьковской области. "Украинские боевики, применяя FPV-дроны, пытались атаковать автомобили с гуманитарным грузом. Благодаря бойцам ВС РФ украинские беспилотники были обезврежены, а продовольствие доставлено мирным жителям", - сообщает администрация. В феврале глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал в интервью РИА Новости, что около 70 населенных пунктов региона находятся под контролем России, в 34 из них установлено управление военно-гражданской администрации.
https://ria.ru/20250303/ganchev-2002836149.html
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Гумконвой для жителей Харьковской области спасли от дронов ВСУ
ВС России спасли гумконвой для жителей Харьковской области от украинских БПЛА