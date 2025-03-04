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Умер иеромонах Оптиной пустыни, окормлявший бойцов СВО - РИА Новости, 04.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:41 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/konstantin-2003029014.html
Умер иеромонах Оптиной пустыни, окормлявший бойцов СВО
Умер иеромонах Оптиной пустыни, окормлявший бойцов СВО - РИА Новости, 04.03.2025
Умер иеромонах Оптиной пустыни, окормлявший бойцов СВО
Насельник Введенского монастыря Оптина пустынь иеромонах Константин (Никитенко), который около двух с половиной лет окормлял бойцов СВО, скончался на 42-м году... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T17:41:00+03:00
2025-03-04T17:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
оптина пустынь
россия
религия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Насельник Введенского монастыря Оптина пустынь иеромонах Константин (Никитенко), который около двух с половиной лет окормлял бойцов СВО, скончался на 42-м году жизни, отпевание и погребение состоится 7 марта в обители, рассказал РИА Новости наместник Оптиной пустыни епископ Иосиф (Королев). "Отпевание и погребение отца Константина состоится 7 марта в Оптиной пустыне. Его скоропостижный уход случился вне территории военных действий, а будучи в отпуске. Господь дал мирную кончину", - рассказал епископ Иосиф. Наместник отметил, что Никитенко пришел в монастырь молодым человеком, имел медицинское образование и "музыкальные таланты". "Он был у нас руководителем хора. Когда к нам обратился командир добровольческой бригады "Александр Невский" два с половиной года назад, попросил отпустить отца Константина к воинам, я благословил. Он ободрял бойцов, поддерживал их духовно, оказывал медицинскую помощь", - рассказал епископ Иосиф. В миру будущий иеромонах Константин получил медицинское образование и работал до монастыря врачом-реаниматологом. В 2009 году он поступил в монастырь, а в 2015 году был рукоположен в иеромонаха. В интервью РИА Новости монах с позывным "Тверь" ранее рассказал, что попал в СВО в добровольческий отряд "промыслом Божиим" и хотел бы остаться со своими бойцами до победы – оказывать им духовную помощь и медицинскую, по необходимости.
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оптина пустынь, россия, религия
Специальная военная операция на Украине, Оптина пустынь, Россия, Религия
Умер иеромонах Оптиной пустыни, окормлявший бойцов СВО

Умер иеромонах Оптиной пустыни Константин, окормлявший бойцов СВО

© Фото предоставлено КонстантиномИеромонах-реаниматолог из Введенского монастыря Оптина пустынь Константин
Иеромонах-реаниматолог из Введенского монастыря Оптина пустынь Константин - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото предоставлено Константином
Иеромонах-реаниматолог из Введенского монастыря Оптина пустынь Константин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Насельник Введенского монастыря Оптина пустынь иеромонах Константин (Никитенко), который около двух с половиной лет окормлял бойцов СВО, скончался на 42-м году жизни, отпевание и погребение состоится 7 марта в обители, рассказал РИА Новости наместник Оптиной пустыни епископ Иосиф (Королев).
"Отпевание и погребение отца Константина состоится 7 марта в Оптиной пустыне. Его скоропостижный уход случился вне территории военных действий, а будучи в отпуске. Господь дал мирную кончину", - рассказал епископ Иосиф.
Наместник отметил, что Никитенко пришел в монастырь молодым человеком, имел медицинское образование и "музыкальные таланты".
"Он был у нас руководителем хора. Когда к нам обратился командир добровольческой бригады "Александр Невский" два с половиной года назад, попросил отпустить отца Константина к воинам, я благословил. Он ободрял бойцов, поддерживал их духовно, оказывал медицинскую помощь", - рассказал епископ Иосиф.
В миру будущий иеромонах Константин получил медицинское образование и работал до монастыря врачом-реаниматологом. В 2009 году он поступил в монастырь, а в 2015 году был рукоположен в иеромонаха. В интервью РИА Новости монах с позывным "Тверь" ранее рассказал, что попал в СВО в добровольческий отряд "промыслом Божиим" и хотел бы остаться со своими бойцами до победы – оказывать им духовную помощь и медицинскую, по необходимости.
 
Специальная военная операция на УкраинеОптина пустыньРоссияРелигия
 
 
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