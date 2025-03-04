https://ria.ru/20250304/konstantin-2003029014.html

Умер иеромонах Оптиной пустыни, окормлявший бойцов СВО

Умер иеромонах Оптиной пустыни, окормлявший бойцов СВО - РИА Новости, 04.03.2025

Умер иеромонах Оптиной пустыни, окормлявший бойцов СВО

Насельник Введенского монастыря Оптина пустынь иеромонах Константин (Никитенко), который около двух с половиной лет окормлял бойцов СВО, скончался на 42-м году... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T17:41:00+03:00

2025-03-04T17:41:00+03:00

2025-03-04T17:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

оптина пустынь

россия

религия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Насельник Введенского монастыря Оптина пустынь иеромонах Константин (Никитенко), который около двух с половиной лет окормлял бойцов СВО, скончался на 42-м году жизни, отпевание и погребение состоится 7 марта в обители, рассказал РИА Новости наместник Оптиной пустыни епископ Иосиф (Королев). "Отпевание и погребение отца Константина состоится 7 марта в Оптиной пустыне. Его скоропостижный уход случился вне территории военных действий, а будучи в отпуске. Господь дал мирную кончину", - рассказал епископ Иосиф. Наместник отметил, что Никитенко пришел в монастырь молодым человеком, имел медицинское образование и "музыкальные таланты". "Он был у нас руководителем хора. Когда к нам обратился командир добровольческой бригады "Александр Невский" два с половиной года назад, попросил отпустить отца Константина к воинам, я благословил. Он ободрял бойцов, поддерживал их духовно, оказывал медицинскую помощь", - рассказал епископ Иосиф. В миру будущий иеромонах Константин получил медицинское образование и работал до монастыря врачом-реаниматологом. В 2009 году он поступил в монастырь, а в 2015 году был рукоположен в иеромонаха. В интервью РИА Новости монах с позывным "Тверь" ранее рассказал, что попал в СВО в добровольческий отряд "промыслом Божиим" и хотел бы остаться со своими бойцами до победы – оказывать им духовную помощь и медицинскую, по необходимости.

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оптина пустынь, россия, религия