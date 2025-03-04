https://ria.ru/20250304/konflikt-2002933610.html
Песков ответил на вопрос об участии Лукашенко в переговорах по Украине
Песков ответил на вопрос об участии Лукашенко в переговорах по Украине - РИА Новости, 04.03.2025
Песков ответил на вопрос об участии Лукашенко в переговорах по Украине
Россия приветствует любые усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:12:00+03:00
2025-03-04T12:12:00+03:00
2025-03-04T12:12:00+03:00
москва
белоруссия
дмитрий песков
александр лукашенко
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия приветствует любые усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, любые усилия в плане урегулирования приветствуются", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, заинтересована ли Москва в готовности президента Белоруссии Александра Лукашенко помочь в урегулировании украинского конфликта.
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москва, белоруссия, дмитрий песков, александр лукашенко, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Москва, Белоруссия, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Песков ответил на вопрос об участии Лукашенко в переговорах по Украине
Песков: Россия приветствует любые усилия по урегулированию конфликта на Украине