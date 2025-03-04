https://ria.ru/20250304/konflikt-2002933610.html

Песков ответил на вопрос об участии Лукашенко в переговорах по Украине

Песков ответил на вопрос об участии Лукашенко в переговорах по Украине - РИА Новости, 04.03.2025

Песков ответил на вопрос об участии Лукашенко в переговорах по Украине

Россия приветствует любые усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:12:00+03:00

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2025-03-04T12:12:00+03:00

москва

белоруссия

дмитрий песков

александр лукашенко

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия приветствует любые усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, любые усилия в плане урегулирования приветствуются", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, заинтересована ли Москва в готовности президента Белоруссии Александра Лукашенко помочь в урегулировании украинского конфликта.

https://ria.ru/20250303/psekov-2002728228.html

москва

белоруссия

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москва, белоруссия, дмитрий песков, александр лукашенко, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде