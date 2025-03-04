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Экс-главу правительства Красноярского края приговорили к 3,5 года колонии - РИА Новости, 04.03.2025
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13:44 04.03.2025 (обновлено: 13:47 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/koloniya-2002962098.html
Экс-главу правительства Красноярского края приговорили к 3,5 года колонии
Экс-главу правительства Красноярского края приговорили к 3,5 года колонии - РИА Новости, 04.03.2025
Экс-главу правительства Красноярского края приговорили к 3,5 года колонии
Экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина приговорили к 3,5 годам колонии по делу о превышении должностных полномочий при строительстве... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:44:00+03:00
2025-03-04T13:47:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 4 мар – РИА Новости. Экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина приговорили к 3,5 годам колонии по делу о превышении должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил бывшего председателя регионального правительства к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в органах власти на срок 2 года 6 месяцев лет", - говорится в сообщении. Бывшему руководителю "Краевого транспортного управления" Константину Мандрову за получение взятки и превышение должностных полномочий дали 10 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах власти на срок 4 года и со штрафом в размере 5 миллионов рублей.Дело в отношении Лапшина и Мандрова суд начал рассматривать в сентябре 2023 года. Фигуранты обвинялись в превышении должностных полномочий. Следственные органы СК России по Красноярскому краю и Хакасии установили, что в конце 2019 года Лапшин отдал незаконное распоряжение министру транспорта региона обеспечить подписание акта о выполнении работ по проектированию метро стоимостью 742 миллиона рублей. Далее по указанию министра транспорта Мандров подписал акт приемки-передачи выполненных работ, за что получил от субподрядной организации взятку в сумме 5 миллионов рублей. На прениях сторон прокуратура запросила для Лапшина 6 лет колонии общего режима. Однако суд в июне 2024 года возобновил судебное следствие в отношении фигуранта из-за того, что сторона защиты ходатайствовала об освобождении Лапшина от реального отбывания наказания ввиду наличия тяжелого онкологического заболевания. Суд назначил комплексную судебно-медицинскую экспертизу для установления диагноза. Гособвинитель возражал против назначения экспертизы и настаивал на вынесении итогового решения. В декабре результаты медицинской экспертизы показали, что Лапшин может отбывать наказание в колонии. В феврале позиция гособвинителя не изменилась: для Лапшина было запрошено 6 лет колонии общего режима, для Мандрова – 12 лет колонии строгого режима.
https://ria.ru/20250204/prigovor-1997241231.html
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происшествия, красноярский край, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-главу правительства Красноярского края приговорили к 3,5 года колонии

Экс-глава правительства Красноярского края Лапшин получил 3,5 года колонии

© Фото : Прокуратура Красноярского края/TelegramЭкс-глава красноярского правительства Юрий Лапшин в зале суда
Экс-глава красноярского правительства Юрий Лапшин в зале суда - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Прокуратура Красноярского края/Telegram
Экс-глава красноярского правительства Юрий Лапшин в зале суда
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КРАСНОЯРСК, 4 мар – РИА Новости. Экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина приговорили к 3,5 годам колонии по делу о превышении должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил бывшего председателя регионального правительства к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в органах власти на срок 2 года 6 месяцев лет", - говорится в сообщении.
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Бывшему руководителю "Краевого транспортного управления" Константину Мандрову за получение взятки и превышение должностных полномочий дали 10 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах власти на срок 4 года и со штрафом в размере 5 миллионов рублей.
Дело в отношении Лапшина и Мандрова суд начал рассматривать в сентябре 2023 года. Фигуранты обвинялись в превышении должностных полномочий. Следственные органы СК России по Красноярскому краю и Хакасии установили, что в конце 2019 года Лапшин отдал незаконное распоряжение министру транспорта региона обеспечить подписание акта о выполнении работ по проектированию метро стоимостью 742 миллиона рублей. Далее по указанию министра транспорта Мандров подписал акт приемки-передачи выполненных работ, за что получил от субподрядной организации взятку в сумме 5 миллионов рублей.
На прениях сторон прокуратура запросила для Лапшина 6 лет колонии общего режима. Однако суд в июне 2024 года возобновил судебное следствие в отношении фигуранта из-за того, что сторона защиты ходатайствовала об освобождении Лапшина от реального отбывания наказания ввиду наличия тяжелого онкологического заболевания. Суд назначил комплексную судебно-медицинскую экспертизу для установления диагноза. Гособвинитель возражал против назначения экспертизы и настаивал на вынесении итогового решения. В декабре результаты медицинской экспертизы показали, что Лапшин может отбывать наказание в колонии. В феврале позиция гособвинителя не изменилась: для Лапшина было запрошено 6 лет колонии общего режима, для Мандрова – 12 лет колонии строгого режима.
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