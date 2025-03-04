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Сестра Ким Чен Ына пригрозила новым рекордом в применении сил сдерживания - РИА Новости, 04.03.2025
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07:56 04.03.2025
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Сестра Ким Чен Ына пригрозила новым рекордом в применении сил сдерживания
Сестра Ким Чен Ына пригрозила новым рекордом в применении сил сдерживания - РИА Новости, 04.03.2025
Сестра Ким Чен Ына пригрозила новым рекордом в применении сил сдерживания
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель начальника отдела Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон пригрозила "обновить рекорды" в РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T07:56:00+03:00
2025-03-04T07:56:00+03:00
в мире
сша
южная корея
корейский полуостров
ким е чжон
ким чен ын
дональд трамп
нато
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СЕУЛ, 4 мар – РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель начальника отдела Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон пригрозила "обновить рекорды" в применении страной сил стратегического сдерживания на фоне "рекордного" присутствия стратегических сил США в регионе, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Ким Ё Чен 3 марта опубликовала заявление, где отметила, что постоянное появление стратегических средств США на Корейском полуострове лишь подчеркивает "актуальность укрепления самозащитных ядерных сил и сил сдерживания войны" КНДР. Ранее американский авианосец Carl Vinson прибыл в Пусан. Это первый такой визит в Южную Корею с момента возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом в январе. Последний раз авианосец USS Theodore Roosevelt прибыл в Пусан в июне прошлого года, чтобы принять участие в первых учениях Freedom Edge, проводимых Южной Кореей, США и Японией. Ким Ё Чжон отметила, что полуостров посещают и атомные подлодки США и бомбардировщики, заявив, что с их учетом стратегические силы Вашингтона присутствуют в регионе фактически "на постоянном уровне". Она также вспомнила многочисленные военные учения США и Южной Кореи, заседания Консультативной группы США и Южной Кореи по ядерным вопросам, а также подписание союзниками в рамках Международной конференции по вопросам безопасности в Германии 15 февраля совместной декларации, суть которой заключается в "активном предоставлении ядерного зонтика США через альянс США и Республики Корея и альянс США и Японии". "Первопричина обострения ситуации на Корейском полуострове, очевидно, заключается в происках США и их сателлитов, которые еще более активизируют ... действия, нацеленные на пересадку инфраструктуры НАТО в этот регион и повышение уровня подготовки к войне", - заявила Ким Ё Чжон. Она подчеркнула, что враждебная политика США является "полномерным поводом " для КНДР "безгранично" укреплять средства сдерживания ядерной войны. "Мы не будем сидеть сложа руки и только комментировать ситуацию. Если США продолжат обновлять рекорд в демонстрации военных сил, то и нам придется побить рекорд в применении стратегических сил сдерживания… Мы планируем серьезно обсудить вариант наращивания грозных действий стратегического уровня", - заявила Ким Ё Чжон Она подытожила, что "весьма опасно" проверять волю и способность КНДР защищать свой суверенитет и интересы государства. Представитель министерства по делам объединения Южной Кореи в ответ на это осудил заявление Ким Ё Чжон, заявив, что КНДР, "безрассудно перекладывает вину" за собственные действия. Министерство обороны Южной Кореи также назвало высказывания сестры Ким Чен Ына "софистикой" ради оправдания "военных провокаций".
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в мире, сша, южная корея, корейский полуостров, ким е чжон, ким чен ын, дональд трамп, нато
В мире, США, Южная Корея, Корейский полуостров, Ким Е Чжон, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, НАТО
Сестра Ким Чен Ына пригрозила новым рекордом в применении сил сдерживания

ЦТАК: сестра Ким Чен Ына грозит "обновить рекорды" в применении сил сдерживания

© AP Photo / Jorge SilvaКим Ё Чжон
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Jorge Silva
Ким Ё Чжон. Архивное фото
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СЕУЛ, 4 мар – РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель начальника отдела Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон пригрозила "обновить рекорды" в применении страной сил стратегического сдерживания на фоне "рекордного" присутствия стратегических сил США в регионе, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ким Ё Чен 3 марта опубликовала заявление, где отметила, что постоянное появление стратегических средств США на Корейском полуострове лишь подчеркивает "актуальность укрепления самозащитных ядерных сил и сил сдерживания войны" КНДР.
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Ким Чен Ын отходит от наследия прошлых лидеров, заявили в Южной Корее
19 февраля, 14:40
Ранее американский авианосец Carl Vinson прибыл в Пусан. Это первый такой визит в Южную Корею с момента возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом в январе. Последний раз авианосец USS Theodore Roosevelt прибыл в Пусан в июне прошлого года, чтобы принять участие в первых учениях Freedom Edge, проводимых Южной Кореей, США и Японией.
Ким Ё Чжон отметила, что полуостров посещают и атомные подлодки США и бомбардировщики, заявив, что с их учетом стратегические силы Вашингтона присутствуют в регионе фактически "на постоянном уровне". Она также вспомнила многочисленные военные учения США и Южной Кореи, заседания Консультативной группы США и Южной Кореи по ядерным вопросам, а также подписание союзниками в рамках Международной конференции по вопросам безопасности в Германии 15 февраля совместной декларации, суть которой заключается в "активном предоставлении ядерного зонтика США через альянс США и Республики Корея и альянс США и Японии".
"Первопричина обострения ситуации на Корейском полуострове, очевидно, заключается в происках США и их сателлитов, которые еще более активизируют ... действия, нацеленные на пересадку инфраструктуры НАТО в этот регион и повышение уровня подготовки к войне", - заявила Ким Ё Чжон.
Она подчеркнула, что враждебная политика США является "полномерным поводом " для КНДР "безгранично" укреплять средства сдерживания ядерной войны.
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты Хвасонпхо-16Б - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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8 сентября 2024, 07:58
"Мы не будем сидеть сложа руки и только комментировать ситуацию. Если США продолжат обновлять рекорд в демонстрации военных сил, то и нам придется побить рекорд в применении стратегических сил сдерживания… Мы планируем серьезно обсудить вариант наращивания грозных действий стратегического уровня", - заявила Ким Ё Чжон
Она подытожила, что "весьма опасно" проверять волю и способность КНДР защищать свой суверенитет и интересы государства.
Представитель министерства по делам объединения Южной Кореи в ответ на это осудил заявление Ким Ё Чжон, заявив, что КНДР, "безрассудно перекладывает вину" за собственные действия. Министерство обороны Южной Кореи также назвало высказывания сестры Ким Чен Ына "софистикой" ради оправдания "военных провокаций".
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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В миреСШАЮжная КореяКорейский полуостровКим Е ЧжонКим Чен ЫнДональд ТрампНАТО
 
 
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